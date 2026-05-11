La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes 11 de mayo del 2026 del desmantelamiento de un túnel que conectaba con un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual era utilizado para el robo de hidrocarburos en la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León.

El operativo coordinado por la FGR, la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal de Nuevo León aseguró cerca de 205 mil 418 litros de hidrocarburo, así como un contenedor metálico marítimo que permitía el acceso a la excavación y la conexión con las instalaciones de Pemex.

El vocero de la FGR, Ulises Lara, explicó en un video publicado en redes sociales que el túnel -localizado en el antiguo camino Villa García- conectaba con un poliducto de 18 pulgadas en las instalaciones de la terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex.

"Durante el operativo se constató que el inmueble se había utilizado para actividades de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores, los cuales fueron asegurados", declaró el funcionario.

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También detalló que al interior de la excavación "se identificó equipo utilizado para la extracción ilícita de hidrocarburos", entre ellos un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, una herramienta de roscado y una manguera de alta presión.

En total, precisó, se aseguraron 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, diversos costales de arena, herramienta para construcción, documentación diversa y un teléfono celular.

Nuevo León ha sido un foco rojo en el robo de hidrocarburo, el cual involucra a grupos del crimen organizado como el Cártel del Noroeste. Tan sólo este mismo lunes fue detenido José Antonio Cortés Huerta, líder de una de sus facciones, según la SSPC.

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JM