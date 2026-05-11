Aseguran 27 kilos de droga y detienen a dos sujetos en Tula, Hidalgo

En un operativo originado por una denuncia anónima, fueron asegurados 27 kilogramos de presunta droga conocida como cristal, los cuales eran transportados por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una camioneta y que llevaban la droga empaquetada en 90 mil dosis.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, una llamada anónima alertó sobre personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas que se desplazaban a bordo de una camioneta sobre la carretera Michimaloya, en el municipio de Tula, Hidalgo.

En un operativo originado por una denuncia anónima, fueron asegurados 27 kilogramos de presunta droga conocida como cristal, los cuales eran transportados por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una camioneta y que llevaban la droga empaquetada en 90 mil dosis.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, una llamada anónima alertó sobre personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas que se desplazaban a bordo de una camioneta sobre la carretera Michimaloya, en el municipio de Tula, Hidalgo.

MF