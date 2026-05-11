Calendario escolar 2026: ¿Cuántos días de descanso obligatorio sin escuela tendrán los niños antes del fin de clases?

Después de la polémica que surgió a raíz de la declaración del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en la que señalaba que habría un recorte del ciclo escolar 2025-2026 con motivo de la realización del Mundial 2026 y como medida de protección para la salud de los menores ante las altas temperaturas que afectan a varias entidades, este lunes la dependencia confirmó que la propuesta quedó oficialmente descartada y que el calendario escolar no sufrirá ninguna alteración.

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Luego de que autoridades educativas de distintos Estados del país, padres de familia y diversas instituciones públicas y privadas rechazaran los cambios sugeridos para el ciclo escolar vigente, argumentando que afectaban el derecho a la educación de los niños en México, la SEP dio marcha atrás a la propuesta y rectificó que las clases se mantendrán hasta el miércoles 15 de julio, tal como se había planeado inicialmente.

"Ante el llamado de nuestra presidenta sobre escuchar y atender las propuestas de madres y padres de familia, cuidadoras, cuidadores, maestras, maestros y de toda la comunidad educativa, el calendario del ciclo escolar 2025-2026 se mantendrá sin cambios: la fecha de conclusión será el 15 de julio", escribió Delgado en sus redes sociales.

Sin embargo, el secretario de Educación en México aclaró que, ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares, el artículo 87 de la Ley General de Educación permite realizar ajustes al calendario escolar según las necesidades de cada localidad, siempre y cuando se cumpla en su totalidad con el plan de estudios.

Esto quiere decir que los estudiantes deberán mantener con normalidad su asistencia a clases hasta la conclusión oficial del ciclo escolar 2025-2026.

No obstante, cabe destacar que durante ese periodo se mantendrán los días de asueto considerados por la SEP, por lo que los estudiantes aún tendrán algunos descansos previos al inicio de las vacaciones de verano.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio antes del fin de clases?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, en lo que resta del ciclo escolar, abarcando mayo, junio y las primeras semanas de julio, los estudiantes contarán con tres días de asueto obligatorio previos al periodo vacacional.

Estos corresponden a descansos por días conmemorativos y actividades del personal educativo. Las fechas establecidas por la SEP son las siguientes:

Viernes 15 de mayo – Día del Maestro

– Día del Maestro Viernes 29 de mayo – Reunión del Consejo Técnico

– Reunión del Consejo Técnico Viernes 26 de junio – Reunión del Consejo Técnico

Además, algunas entidades, como Jalisco, una de las sedes del Mundial 2026, implementarán clases en modalidad virtual durante los días en que se disputen partidos en Guadalajara , como medida para mejorar la logística y la movilidad.

El Gobierno de Jalisco reiteró que esto no representa una suspensión de actividades, ya que los estudiantes deberán cumplir con sus labores académicas a distancia.

Los días en los que las clases serán virtuales en Jalisco son los siguientes:

Jueves 11 de junio

Jueves 18 de junio

Martes 23 de junio

Viernes 26 de junio

Otras fechas importantes del calendario escolar de la SEP

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública también contempla otras fechas relevantes para los estudiantes en México:

Viernes 3 de julio de 2026: registro de calificaciones

Miércoles 15 de julio: fin del ciclo escolar e inicio del periodo vacacional

Lunes 31 de agosto: inicio del ciclo escolar 2026-2027

Con esto, la SEP confirmó que el calendario escolar permanecerá sin modificaciones a nivel nacional, mientras que algunos Estados podrán aplicar medidas específicas de organización y movilidad sin afectar el cumplimiento del ciclo académico.

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