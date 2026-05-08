La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió el pasado 7 de mayo una modificación del Calendario Escolar 2026-2027 en la que adelantó el final de clases al 5 de junio . Las y los estudiantes egresarán a clases hasta el lunes 31 de agosto , sumando 86 días de vacaciones (entre hábiles e inhábiles).

Serán en total 12 semanas en las que las y los alumnos de educación básica y media superior, tanto de escuelas públicas como privadas, tendrán un descanso muy mundialista . El calendario, sin embargo, es distinto para las y los maestros.

Los docentes llevarán a cabo una sesión de Consejo Técnico el 8 de junio, el mismo día que arranca el cierre administrativo del ciclo escolar vigente, que culmina el 12 de ese mismo mes.

Las actividades de las y los profesores se reiniciarán el 10 de agosto con el Consejo Escolar en fase intensiva, que concluirá el 14. Las actividades administrativas continuarán desde el 17 y hasta el 28 de ese mismo mes para, finalmente, comenzar el ciclo de cara al cierre de 2026 el lunes 31 de agosto.

El acuerdo de la SEP por el Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública acordó, junto con autoridades educativas estatales, adelantar al próximo 5 de junio la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Con esto, de acuerdo con especialistas, los alumnos tendrán sólo 157 días efectivos de clases y casi tres meses de vacaciones de verano .

La decisión, aprobada por unanimidad entre las 32 autoridades educativas del país, implica modificar el calendario para escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, recortando varias semanas de actividades escolares respecto al calendario originalmente previsto.

Los desacuerdos

El anuncio desató críticas de especialistas y padres de familia, quienes advirtieron que el recorte exhibe prioridades equivocadas en un momento en que el sistema educativo mexicano enfrenta una severa crisis de aprendizaje.

Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, calificó la decisión como "francamente preocupante", y sostuvo que evidencia que la autoridad educativa colocó al Mundial por encima del aprendizaje de niños y adolescentes.

Agregó que la medida contrasta con lo que ocurre en otros países vinculados al Mundial 2026, como Canadá, donde las provincias mantendrán sus calendarios escolares.

A las críticas se sumó la organización civil Mexicanos Primero, que alertó que México podría concluir el ciclo escolar 2025-2026 con apenas 157 días efectivos de clases, muy por debajo del promedio de 186 días que registran los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) .

Con información de SUN.

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