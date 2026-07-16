Enfrentar la pérdida de un ser querido es devastador, y los altos costos funerarios en México suelen agravar el dolor. Hoy te explicamos cómo acceder a una alternativa económica y segura que pocos conocen, disponible para cualquier persona sin importar su afiliación médica.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), respaldado por los lineamientos de la Ley del Seguro Social, ofrece una prestación social invaluable que no está restringida únicamente a sus afiliados, rompiendo con el mito de la exclusividad.

Se trata de los Velatorios IMSS, un servicio integral y de alta calidad diseñado específicamente para apoyar a la población abierta durante los momentos más vulnerables y de mayor incertidumbre financiera.

Muchas familias mexicanas asumen erróneamente que estas instalaciones , reconocidas por su formalidad, son de uso exclusivo para los trabajadores asegurados, pensionados o aquellos que cotizan activamente en el sistema de salud público .

La institución ha confirmado oficialmente que cualquier ciudadano puede contratar estos paquetes funerarios a precios muy competitivos , los cuales resultan significativamente más bajos frente a las tarifas que manejan las agencias privadas.

¿Qué servicios ofrecen los velatorios?

Los servicios disponibles para el público general incluyen opciones como la velación en capilla o en domicilio, el traslado del cuerpo a nivel local o foráneo, y la preparación estética profesional .

Además, el personal altamente capacitado de la dependencia brinda gestoría interna y asesoría completa en trámites legales, aliviando la pesada carga administrativa que recae sobre los deudos en esos instantes.

Los dolientes tienen la libertad de elegir el paquete que mejor se adapte a sus necesidades específicas, debiendo cubrir el costo total de los artículos contratados un par de horas antes de la salida del cortejo.

Requisitos para el público en general

Para iniciar el trámite de manera inmediata, un familiar directo debe acudir presencialmente a cualquiera de las 18 instalaciones operativas que se encuentran distribuidas estratégicamente en la República Mexicana .

Es estrictamente indispensable presentar el certificado de defunción original del fallecido, así como una identificación oficial vigente con fotografía de la persona que se hará cargo de realizar la contratación del servicio.

Recientemente, el sistema de cobro en estas unidades se modernizó de manera importante para aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito , facilitando el proceso que anteriormente solo admitía dinero en efectivo.

Expansión y accesibilidad nacional

Con miras a mejorar la cobertura nacional durante este 2026, el programa de expansión institucional prevé abrir nuevas unidades operativas próximamente, acercando este beneficio a comunidades que carecían de opciones accesibles.

Esta ambiciosa estrategia busca incrementar la presencia de esta prestación social en más estados del país, beneficiando a un mayor número de familias mexicanas que requieren apoyo solidario en tiempos de duelo.

En definitiva, esta loable iniciativa reafirma el compromiso del organismo sanitario con el bienestar colectivo, garantizando una despedida digna y respetuosa sin comprometer severamente la estabilidad de la economía familiar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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