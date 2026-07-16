¿Tienes planes al aire libre hoy en la ciudad? Más vale que lleves paraguas. Este jueves 16 de julio de 2026, el clima nos sorprenderá con una mezcla de calor intenso y tormentas eléctricas que podrían alterar tu regreso a casa. Descubre a qué hora comenzarán las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico detallado para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), advirtiendo sobre un día de contrastes. La jornada comenzó con un ambiente fresco y cielos parcialmente nublados, pero las condiciones cambiarán drásticamente.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la temperatura mínima registrada durante la madrugada fue de 17 grados Celsius. Sin embargo, el termómetro ascenderá rápidamente hasta alcanzar una máxima de 29 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas.

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Esta combinación de calor y alta humedad, que ronda el 78 por ciento, generará una sensación térmica bochornosa. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante el mediodía.

¿A qué hora comienzan las lluvias?

La pregunta que todos se hacen es cuándo empezará a llover. Los modelos de la Conagua indican que la probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de las 17:00 horas , afectando el tráfico vespertino.

Durante la mañana y el mediodía, solo se esperan lloviznas aisladas o cielos nublados. No obstante, para la tarde y noche, la probabilidad de tormentas eléctricas alcanza hasta un 75 por ciento en diversas zonas .

Estas precipitaciones vespertinas podrían venir acompañadas de rachas de viento moderadas y, en algunos puntos específicos, no se descarta la caída de granizo. Es fundamental conducir con precaución para evitar accidentes viales.

Zonas más afectadas en la metrópoli

El pronóstico no es uniforme para toda la ciudad. En el municipio de Zapopan, las tormentas se concentrarán principalmente en la zona norte y poniente durante la segunda mitad del día, refrescando el ambiente nocturno.

Por su parte, en Tlaquepaque y Tonalá, se prevé un ambiente muy húmedo con lluvias que comenzarán a manifestarse un poco más tarde, cerca de las 18:00 horas, extendiéndose hasta la madrugada del viernes.

El centro de Guadalajara también experimentará aguaceros fuertes, por lo que el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara sugiere evitar zonas propensas a inundaciones o encharcamientos severos.

Los vientos soplarán desde el sureste con velocidades de entre 8 y 13 kilómetros por hora. Aunque son brisas ligeras, las ráfagas previas a las tormentas podrían levantar polvo y reducir la visibilidad temporalmente.

Recomendaciones para este jueves

Ante este panorama, la mejor estrategia es planificar tus traslados con anticipación. Si sales del trabajo después de las cinco de la tarde, considera que el avance vehicular será mucho más lento de lo habitual.

Además, a pesar de la nubosidad, el índice UV alcanzará niveles altos durante las horas centrales del día. Usar protector solar sigue siendo indispensable si realizarás actividades en el exterior antes de que lleguen las nubes densas.

El temporal de lluvias está en su apogeo y este patrón de mañanas cálidas y tardes tormentosas continuará durante el fin de semana. Mantente informado a través de los canales oficiales de Protección Civil.

No dejes que el clima arruine tu jueves. Con un buen impermeable, paciencia en el tráfico y la información correcta, podrás sortear las tormentas y disfrutar de la frescura que dejará la lluvia esta noche.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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