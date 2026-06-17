En nuevos hechos de violencia escenificados en zonas distintas de Culiacán fueron privados de la vida dos personas del sexo masculino y una más resultó herida. A una de las víctimas, de nombre Jesús Lorenzo “N”, de 62 años, sus asesinos le colocaron un cerdito de peluche de color rosa, similar a seis asesinatos anteriores.

Dos jóvenes que viajaban en un vehículo Nissan Versa, por una de las calles de la Colonia Miguel Hidalgo, fueron atacados con armas automáticas, cuyos disparos impactaron en el parabrisas y en la puerta del lado del conductor.

En el lugar del ataque quedó muerto el joven de nombre Sebastián “N”, de 21 años, en tanto que su acompañante, José Luis “N”, de 19 años, con varias lesiones en su cuerpo fue llevado por personal de la Cruz Roja a un hospital.

Según los reportes, las víctimas circulaban por la avenida Manuel Estrada cuando fueron atacados de frente por varias personas armadas con fusiles automáticos, los cuales lograron darse a la fuga.

Los elementos del ejército y la Policía Estatal Preventiva que acudieron a una llamada de auxilio, ubicaron en el interior de una vivienda del callejón Hacienda, en la sindicatura de Culiacancito, a un hombre tendido en el piso con impactos de bala y a su lado le colocaron un peluche con la imagen de un cerdito de color rosa.

Según el reporte, vecinos de la Comisaría de Bellavista luego de escuchar detonaciones de armas de fuego en una de las viviendas, llamaron a las líneas de emergencia para reportarlo.

CT