Nemesio Oseguera Cervantes: ¿Cuál es el origen del apodo 'El Mencho'?

Tanto en México como en otras partes del mundo, los apodos o sobrenombres de los narcotraficantes forman parte no solo de su identidad, sino también de una estrategia de impacto que les permite dejar una huella clara en cada uno de los escenarios en los que se ven involucrados . Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los capos más influyentes del país, utilizó su alias “El Mencho” para construir una narrativa que fortaleció su imagen dentro del crimen organizado.

El pasado domingo 22 de febrero, fuerzas estatales y federales llevaron a cabo en Jalisco un operativo cuyo objetivo era la captura de Oseguera Cervantes, líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Tras el arribo de los elementos de seguridad al municipio de Tapalpa, Jalisco, donde presuntamente se encontraba el capo, “El Mencho” fue abatido por fuerzas especiales.

Esta movilización del Gobierno de México provocó una ola de violencia principalmente en distintos puntos de Jalisco y en algunos Estados vecinos.

Se registraron actos de alta violencia, como la quema de automóviles y camiones para bloquear calles y carreteras, enfrentamientos con armas de fuego y otras acciones que llevaron al Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a activar el Código Rojo con el fin de prevenir agresiones contra la población.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes, en su conferencia matutina, que los elementos de seguridad trabajan en todo el país para contener la violencia generada tras el operativo. Asimismo, informó que el cuerpo del capo fue trasladado a la Ciudad de México para realizar las investigaciones correspondientes.

¿Quién fue Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”?

Nacido en 1966 en Aguililla, Michoacán —Estado fronterizo con Jalisco—, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue líder del Cártel Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Se le vinculó con estructuras criminales encabezadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ignacio “Nacho” Coronel. Tras la caída de este último, el grupo criminal al que pertenecía se fortaleció y eventualmente derivó en la consolidación del CNG.

Oseguera Cervantes se convirtió en uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas y por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Esta condición lo obligó a mantenerse oculto durante largos periodos. Aunque se conocía su papel dentro del crimen organizado, existía poca información pública sobre su apariencia e identidad actual.

¿De dónde proviene el apodo de “El Mencho”?

La Asociación de Academias de la Lengua Española señala que “Mencho” puede utilizarse coloquialmente para referirse a una persona con gustos poco refinados; sin embargo, en este caso se considera un hipocorístico del nombre Nemesio, es decir, una forma afectiva o abreviada de llamarlo.

Antes de consolidar su liderazgo como “El Mencho”, también fue conocido como “El Señor de los Gallos” o “El Gallero”, debido a su afición por las peleas de gallos y las apuestas relacionadas con esta actividad.

Se señala que desde los 14 años comenzó a involucrarse en el cultivo de marihuana y que posteriormente fue encarcelado en Estados Unidos por delitos relacionados con drogas y portación de armas.

Con el paso del tiempo, escaló posiciones dentro del crimen organizado hasta consolidar su propia organización delictiva, que pasó de ser un grupo reducido a convertirse en una estructura de alcance internacional, catalogada por autoridades estadounidenses como “organización terrorista extranjera”.

