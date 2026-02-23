Como parte de las acciones impulsadas por la Fiscalía General de la República (FRG) y sus órganos desconcentrados, fue confirmada ya la identidad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", de manera científica.

De acuerdo con lo informado por la FGR, derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén “N” ya fue identificado genéticamente , por lo cual se puede confirmar que la persona abatida ayer domingo tras un fuerte operativo en la sierra de Tapalpa, Jalisco, sí es Nemesio Oseguera.

Asimismo, el Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMDO ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de otras dos personas quienes perdieron la vida en su traslado a la Ciudad de México, y que de acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, fungían como escoltas de "El Mencho".

Por otra parte, la FGR confirmó que, derivado de lo ocurrido tras el operativo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ya puso a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) armamento diverso, que incluye fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, así como a dos posibles integrantes de una organización criminal, a quienes se les resolverá su situación jurídica conforme a derecho en las próximas horas.

Personal ministerial, pericial y de Policía Federal Ministerial (PFM) viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos.

Además, dijo la FGR, con motivo de los actos violentos registrados en algunas entidades del País, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, 37 de ellas en el estado de Jalisco.

"La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con los trabajos de investigación respectivos y mantendrá informada a la opinión pública en la medida que el debido proceso lo permita", finalizó la dependencia federal a través de un comunicado.

