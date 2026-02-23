Embajada de EU en México actualiza alerta de seguridad tras abatimiento de 'El Mencho'

La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de seguridad tras los operativos implementados luego del abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes , conocido como “El Mencho” líder del CNG, en Jalisco el pasado domingo 22 de febrero.

De acuerdo con la representación diplomática, en Puerto Vallarta los vuelos continúan afectados debido a la disponibilidad de tripulaciones aéreas, por lo que indicó que mantiene contacto cercano con las aerolíneas para monitorear sus planes.

En ese sentido, informó que todos los demás aeropuertos en México están abiertos y la mayoría opera con normalidad y que no ha recibido indicios de interrupciones de vuelos relacionadas con seguridad. Ante ello, pidió a sus ciudadanos consultar con la aerolínea para confirmar el estado y horario de su vuelo, pues señaló que algunos vuelos programados, aunque no todos, están saliendo de Guadalajara.

"Si su vuelo a Estados Unidos es cancelado, podría ser posible reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana", dijo la Embajada en un comunicado.

Con respecto a las carreteras, explicó que según reportes de las autoridades mexicanas se han limitado las operaciones en algunas autopistas de cuota, como Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Tijuana, Querétaro, Veracruz y Mazatlán, debido a los bloqueos registrados este domingo.

Ante ello sugirió seguir las siguientes indicaciones y recomendaciones.

Acciones a tomar:

Buscar refugio y minimizar los movimientos innecesarios.

Evitar las áreas cercanas a la actividad policial.

Consultar @CAPUFE en X (antes Twitter) para conocer el estado de los cierres de carreteras.

Monitorear los medios locales para obtener actualizaciones.

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911.

Mantener sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

KR