INAPAM y CFE anuncian qué pasará con el descuento del 50% de luz para adultos mayores

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) precisaron esta semana la situación en torno al presunto descuento del 50 % en el recibo de luz para adultos mayores con credencial del instituto, luego de varias semanas de rumores y mensajes no verificados difundidos en redes sociales.

La CFE negó que exista actualmente una reducción general del 50 % en el pago del servicio eléctrico vinculada únicamente a la posesión de la tarjeta INAPAM.

La confusión se originó porque la credencial del INAPAM sí otorga descuentos en distintos servicios y establecimientos —como transporte, alimentos y actividades culturales—, donde las rebajas pueden alcanzar hasta el 50 %, dependiendo del proveedor. No obstante, en lo que respecta al suministro doméstico de energía eléctrica, la CFE reiteró que no hay un acuerdo formal con el instituto que contemple una disminución automática de ese porcentaje en el recibo por el simple hecho de presentar la credencial.

En sus comunicados oficiales, la CFE (empresa productiva del Estado responsable de la generación, distribución y comercialización de electricidad en el país) desmintió la existencia de un beneficio automático del 50 % para personas mayores con tarjeta INAPAM. La aclaración se emitió ante publicaciones virales que anunciaban la supuesta entrada en vigor de este apoyo en 2026, sin que exista disposición oficial que lo respalde.

Según explicó la Comisión, las tarifas eléctricas y los subsidios aplicables se determinan con base en el nivel de consumo, el tipo de servicio y la normatividad tarifaria vigente, no por la afiliación a programas de descuentos externos a su esquema regulatorio. Es decir, aunque algunos adultos mayores pueden ser candidatos a tarifas subsidiadas conforme a su consumo o condiciones socioeconómicas, no hay un descuento garantizado por edad o por contar con la credencial del INAPAM.

Por su parte, el INAPAM mantiene en sus plataformas oficiales el listado de convenios y beneficios disponibles para las personas mayores de 60 años, que incluyen descuentos en transporte, salud, educación y otros servicios públicos y privados.

La credencial del INAPAM, de vigencia permanente, es un instrumento diseñado para facilitar el acceso a apoyos y promociones en diversos sectores.

Cabe destacar que la CFE sí cuenta con esquemas de subsidio para determinados usuarios, como aquellos con bajo consumo doméstico o ubicados en zonas específicas, pero dichos apoyos se rigen por criterios técnicos y regulatorios propios de la empresa, no por descuentos generalizados asociados a otras dependencias.

Finalmente, ambas instituciones exhortaron a la población adulta mayor a consultar únicamente fuentes oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes derivados de información falsa sobre supuestos descuentos automáticos en el servicio de electricidad.

