Negocios cercanos al Estadio Ciudad de México se preparan para el Mundial

A pocos días de que el Estadio Ciudad de México se convierta en uno de los escenarios principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, vecinos y comerciantes de la zona comienzan a adaptarse a las medidas implementadas por las autoridades para garantizar la movilidad y seguridad de los asistentes.

Entre ellos se encuentra Rocío, quien desde hace años complementa sus ingresos con la venta de quesadillas, tacos y otros antojitos preparados desde su domicilio, ubicado a escasas cuadras del inmueble deportivo. Aunque espera que la llegada de miles de aficionados represente una oportunidad para aumentar sus ventas, también deberá ajustarse a una serie de restricciones relacionadas con el uso del espacio público.

Como parte de los operativos previos al torneo y a otros eventos masivos que se realizan en el estadio, personal de la alcaldía Coyoacán y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) ha intensificado los recorridos en las colonias cercanas para informar a residentes y comerciantes sobre las normas que deberán respetarse durante las jornadas de alta afluencia.

Autoridades piden a negocios despejar banquetas

Las autoridades han solicitado mantener libres las banquetas para facilitar el tránsito peatonal y han reforzado la supervisión para evitar la venta irregular de bebidas alcohólicas. En el caso de negocios instalados en viviendas particulares , la actividad comercial podrá mantenerse siempre que no invada la vía pública ni obstaculice la circulación de personas.

Por ello, Rocío explica que podrá continuar ofreciendo sus alimentos desde el interior de su propiedad, aunque sus clientes deberán consumirlos dentro del patio de la vivienda y no sobre la acera, una medida que busca evitar aglomeraciones en las inmediaciones del estadio durante los días de partido. "Pobre de mi vecino de la tienda (de abarrotes), no sé dónde va a poner sus garrafones y las cajas que tiene afuera", expresó desde la colonia de Pedregal de Santa Úrsula.

En la esquina de San Alejandro y San Macario hay una pequeña fonda, el local está ocupado casi por completo por la cocina y sus empleados. Ante este panorama, una de las trabajadoras refirió que los días que esté activo el estadio sólo podrán vender comida para llevar, ya que no pondrán sus mesas afuera del negocio. " Eso sí, no podemos vender alcohol, está estrictamente prohibido, pero de todas maneras no está en la carta", agregó .

Antes no había tantas restricciones

María del Pilar es una mujer de la tercera edad que ha vivido en Santa Úrsula desde los cinco años. Recuerda cuando se llevaron a cabo los mundiales en 1970 y 1986, "en aquel entonces no había tantas restricciones y movimientos como ahora".

En esta ocasión se instalará un filtro en la última milla al Estadio ciudad de México sobre todo para verificar quiénes tienen boleto y quienes no. Por lo tanto, la alcaldía Coyoacán entregó tarjetones vehiculares a los vecinos de la zona para movilizarse. Al corte de esta edición, dicha administración dijo a este impreso haber censado a 21 mil 213 automóviles en ocho colonias.

De acuerdo con la demarcación, los controles vehiculares sólo se realizarán durante los cinco partidos que se realicen en el estadio. Sin embargo, el operativo, que será coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), comenzará ocho horas antes del evento y terminará dos horas después.

Ante ese panorama, María del Pilar comentó que se reduce tanto su movilidad como la de sus familiares. "Por eso le tramité su tarjetón a mi hijo, hace como un mes no lo dejaron pasar y eso que traía su INE". Respecto al bazar de ropa que pone en su patio y parte de la banqueta, dijo que no le preocupa, ya que sólo lo instala los martes, pero su principal interés está en la movilidad.

No a las marcas

Muy cerca de la puerta tres del estadio hay una pequeña tienda de banderas, gorras y artículos deportivos. La mujer que atiende el pequeño stand indicó que la única restricción que tiene para su venta es no comercializar ninguna marca relativa al evento deportivo. "No podemos poner logos oficiales o referencias directas sobre el Mundial".

En ese sentido, la FIFA ha sido enfática en que se tienen que respetar tanto los derechos de autor en los artículos como en las transmisiones de los partidos. Por lo tanto, los comercios alrededor de la sede mundialista no serán la excepción.

TG