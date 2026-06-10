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Temblor de 4.4 grados se siente HOY en CDMX; no sonó la alerta sísmica

Aunque el movimiento telúrico ocurrió a Guerrero, su onda expansiva llegó hasta la capital del país

Por: SUN .

No se reportan daños o heridos por este temblor que sorprendió a los capitalinos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

No se reportan daños o heridos por este temblor que sorprendió a los capitalinos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.4 a 12 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 17:36:36 de este miércoles 10 de junio que se sintió levemente en la capital mexicana.

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Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de X que se percibió un leve sismo en la capital del país.

Detalló que debido a su baja intensidad, el movimiento telúrico no ameritó la activación de la alerta sísmica, pero se activaron los protocolos de seguridad, al tiempo que compartió el posteo de la cuenta de Alerta Sísmica SASMEX que señala:

"Sismo detectado el 10-jun-26 a las 17:36:41 hrs. no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de Guerrero a 10 km al oeste de San Marcos, Guerrero", se lee en el post disponible en las redes del organismo.

¿Por qué tiembla tanto en México?

A nivel global, México se encuentra situado en una de las zonas de mayor complejidad tectónica del mundo, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

El territorio nacional interactúa con cinco placas tectónicas principales: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y del Caribe. Esta constante fricción y subducción, especialmente en la costa del Pacífico que abarca estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, es el motor detrás de la alta sismicidad del país.

     

Debido a esta ubicación geográfica, el Servicio Sismológico Nacional registra decenas de sismos todos los días. La gran mayoría de estos movimientos telúricos son de baja magnitud y resultan imperceptibles para la población.

Sin embargo, este contexto global obliga a mantener sistemas de monitoreo avanzados, como el SASMEX, y a fomentar una cultura de prevención constante ante la imposibilidad científica de predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto.

JM

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