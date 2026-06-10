Mundial 2026: ¿Es obligatorio que tu jefe te dé home office este 11 de junio? Esto dice la LFT

El Mundial 2026 arranca mañana y el caos vial en la ciudad es inminente. Si te preguntas si puedes quedarte a trabajar desde casa para ver el partido inaugural sin faltar a tus obligaciones, aquí te explicamos exactamente qué dice la ley sobre el home office para este jueves 11 de junio.

La fiebre futbolera ya se respira en México, pero la realidad laboral impone dudas. Ante la inauguración del torneo este 11 de junio, el Gobierno de México sugirió esquemas de trabajo flexible.

Sin embargo, la confusión reina entre los trabajadores del sector privado. Muchos se preguntan si la Ley Federal del Trabajo (LFT) los ampara para exigir laborar desde casa durante el silbatazo inicial, o si están obligados a presentarse en sus oficinas.

¿Es obligatorio el home office para las empresas?

La respuesta corta es no; el decreto publicado recientemente funciona como un exhorto, una invitación formal, pero no como una obligación legal para la iniciativa privada. Tu empleador tiene la última palabra sobre cómo operará la jornada y si permitirá el teletrabajo. De hecho, los datos revelan una postura conservadora en el sector corporativo frente a este magno evento.

Lo que dicta la Ley Federal del Trabajo

Es fundamental entender que el 11 de junio no está catalogado como un día de descanso obligatorio en el artículo 74 de la legislación laboral. Por lo tanto, para efectos legales y de nómina, se considera un día de trabajo completamente normal y ordinario.

Si decides ausentarte sin permiso previo o justificación médica, la empresa tiene el derecho de descontarte el día e incluso aplicar sanciones. No existe un "permiso mundialista" oficial que te proteja administrativamente si decides quedarte en casa por cuenta propia.

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El sector público y el Estadio Ciudad de México

El panorama es distinto para los burócratas, ya que la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a las dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la capital a implementar el trabajo a distancia. Esta medida busca liberar las calles principales y facilitar la movilidad hacia el Estadio Ciudad de México, donde la selección nacional enfrentará a Sudáfrica.

En conclusión, aunque el espíritu festivo del torneo nos invite a quedarnos frente al televisor, tu responsabilidad laboral sigue intacta. Dialoga con tu equipo, busca alternativas viables y prepárate para disfrutar del futbol sin poner en riesgo tu quincena ni tu estabilidad profesional.

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AS