Miércoles, 10 de Junio 2026

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Mueren cinco policías tras ataque con rifles de asalto en Michoacán; hay heridos

Los elementos de la Guardia Civil fueron acribillados en la carretera que une los municipios de Zacapu y Nahuatzen

Por: EFE

Aunque no se saben mayores detalles de los responsables, se sospecha que pertenecen a una célula del Cártel Nueva Generación. EFE/ARCHIVO

Aunque no se saben mayores detalles de los responsables, se sospecha que pertenecen a una célula del Cártel Nueva Generación. EFE/ARCHIVO

Al menos cinco policías fueron asesinados y cinco más resultaron heridos en un ataque armado registrado este miércoles 10 de junio del 2026 en Michoacán, según informaron fuentes oficiales.

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El gobierno de Michoacán indicó que lo policías pertenecían a la Guardia Civil y fueron atacados con rifles de asalto alrededor de las 15:00 horas cuando se desplazaban en tres patrullas en la carretera que une los municipios de Zacapu y Nahuatzen, cerca del poblado La Mojonera, de población purépecha.

"Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada. De manera preliminar, se reporta el fallecimiento de 5 elementos y 5 más resultaron lesionados", indicó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

     

Según versiones de medios locales, el grupo de sicarios se habría ocultado entre arbustos a orillas de la carretera para realizar el ataque, por lo que varios de los agentes no pudieron reaccionar a tiempo.

Paramédicos y policías trasladaron a los heridos a un hospital del municipio de Zacapu, el cual es resguardado por más de 20 vehículos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y del Ejército mexicano.

     

Recientemente, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que en esta zona se detectó la presencia de un grupo de al menos 60 sicarios de origen colombiano pertenecientes a una célula del Cártel Nueva Generación (CNG).

Michoacán sufre una crisis de violencia por la pugna entre grupos del crimen organizado, y vivió un episodio especialmente traumático con el asesinato en noviembre pasado de alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante la festividad del Día de Muertos en la segunda ciudad más poblada del estado.

JM

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