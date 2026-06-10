Entradas prohibitivas y televisión de pago, los mexicanos critican el 'Mundial del lujo' (VIDEO)

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza entre la expectativa de millones de aficionados, pero también entre crecientes cuestionamientos sobre el costo que implicará seguir el torneo.

En México, donde se disputarán varios encuentros del certamen, aficionados han comenzado a expresar su preocupación por el elevado precio de las entradas y las nuevas condiciones para acceder a las transmisiones de los partidos.

Aunque el regreso del Mundial al país ha sido celebrado como un acontecimiento histórico, para muchos seguidores del futbol la posibilidad de vivir la experiencia desde los estadios parece cada vez más lejana. Los costos de los boletos para algunos encuentros superan ampliamente el presupuesto de numerosas familias mexicanas, lo que ha alimentado críticas sobre una eventual exclusión de los sectores populares que tradicionalmente han dado identidad a este deporte.

A las preocupaciones por el precio de las entradas se suma otro factor que ha generado inconformidad: la reducción de opciones para ver los partidos por televisión abierta.

Un mundial reservado para quienes pueden pagar

Diversos aficionados consideran que esta situación podría limitar el acceso al evento deportivo más importante del planeta, especialmente para quienes no cuentan con servicios de televisión de paga o plataformas de streaming

Las comparaciones con los mundiales de 1970 y 1986, organizados también en México, han sido inevitables. Mientras que aquellos torneos son recordados por la cercanía que tuvieron con la afición local, algunos seguidores consideran que la edición de 2026 corre el riesgo de convertirse en una experiencia reservada para quienes pueden asumir los elevados costos asociados al espectáculo.

En medio de la expectativa por la justa mundialista, el debate sobre la accesibilidad económica del torneo comienza a ganar fuerza, abriendo una discusión sobre el futuro de los grandes eventos deportivos y su relación con los aficionados que históricamente les han dado vida.

El precio desorbitado de los boletos

A un día de que arranque el torneo, el precio de una entrada para el Uruguay-España en Guadalajara (oeste) puede alcanzar los siete mil dólares, mientras que el de República Checa contra México se sitúa cerca de los 13 mil dólares, según la web oficial de la FIFA.

Ante este panorama, el joven Gustavo Godínez calificó de "excesivos" los precios al señalar que "se supone que el futbol debe ser un deporte accesible para todos". " Tal vez para los extranjeros que tengan una moneda como dólar o euro, cuando la pasen a pesos mexicanos les conviene pero acá el sueldo mínimo es de nueve mil pesos o 515 dólares, no te alcanza para una entrada", lamentó.

La FIFA justificó los precios elevados en la "histórica demanda" y la ley del mercado "dinámico", a la vez que recordó que sacó paquetes limitados de entradas económicas para los partidos de la fase inicial de grupos de cada selección.

La reventa eleva los precios hasta un 200%

Las dificultades para adquirir alguna localidad obliga a muchos aficionados a recurrir a la reventa de entradas, donde existe el riesgo de que caer en un fraude por la falta de fiabilidad de algunas plataformas . En páginas de reventa los precios pueden ser hasta un 200% más caro que el original.

El abogado especialista en derecho deportivo Alexander Rojas explicó a EFE que el sistema de precios dinámicos y la asimetría económica entre las sedes generan un problema de acceso que desplaza al seguidor local en su propio país, ya que le obliga a competir en desventaja contra economías y monedas extranjeras más fuertes.

Rojas señaló que la compra de entradas en la web de la FIFA presenta deficiencias técnicas y, según aseguró, se han registrado denuncias sobre la modificación posterior de los mapas de los recintos. Aún así, ve "poco viable" una acción legal conjunta de aficionados pese a las reclamaciones que se han producido.

En México, las críticas por el coste del Mundial ha alcanzado también a la televisión, ya que en esta edición la señal gratuita para ver los partidos solo estará disponible bajo una suscripción de pago. El debate también ha llegado a la política: la presidenta Claudia Sheinbaum no acudirá al partido inaugural de este jueves 11 de junio entre México y Sudáfrica porque, según subrayó, va a poder ir "muy poca gente", de modo que prefirió regalar su entrada a una joven y ver el juego en la plaza del Zócalo.

TG