El pasado 24 de diciembre, la Nochebuena no fue muy bien recibida en Culiacán, Sinaloa , pues continuaron los actos violentos en algunas zonas, tras los cuales se reportó el lamentable fallecimiento de cinco personas. Aquí los detalles.

Una de las víctimas fue Isabel "N", de 51 años de edad, quien fue encontrada muerta por presuntas heridas de arma de fuergo en el interior de su hogar, en la colonia Buenos Aires.

Las autoridades fueron notificadas que en una vivienda de la calle General Pablo Macias Valenzuela, escucharon detonaciones de arma; al ingresar al domicilio, los policías encontraron tirado el cuerpo de la mujer .

Asesinan a motociclistas

Dos jóvenes fueron atacados con armas de fuergo y murieron durante el 24 de diciembre. Se desconoce a sus atacantes .

Cerca de la zona comercial de Cuatro Ríos, en la avenida Ignacio López Rayón, un joven que conducía una motocicleta fue privado de la vida de varios disparos de armas automáticas por personas desconocidas.

En otro atentado, sobre la calle Mina de la Valencia, en la colonia Toledo Corro, el joven Miguel Ángel "N", de 20 años de edad, también conducía una motocicleta y fue privado de la vida luego de recibir varios disparos; sus agresores lograron huir de la zona.

Una víctima de tortura

En el sector Santa Fe, fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, con las manos y pies atados y disparos de armas de fuego . La víctima fue identificada como Roberto "N", de 48 años de edad, del cual existía un reporte de privación ilegal de la libertad.

Otros ataques

Ricardo "N", de 42 años de edad, fue asesinado de varios disparos por personas desconocidas, cuando se encontraba fuera de su domicilio por la calle 24 de Febrero, de la colonia Cinco de Mayo. Pese a la movilización de los cuerpos policiacos, sus agresores lograron huir del lugar .

Por otro lado, en un aparente asalto a una estética de la colonia Montesierra, una joven empleada de nombre Yazmín "N", de 33 años de edad, presuntamente se resistió a entregar sus pertenencias, por lo que recibió dos disparos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza; tuvo que ser internada en un hospital.

Te recomendamos: Ajuste al IEPS formará parte del precio de gasolina en 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF