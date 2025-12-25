Durante la Nochebuena y las primeras horas de la Navidad, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registró saldo blanco en incidencias viales y tampoco hubo personas remitidas al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) .

En el despliegue del Operativo Salvando Vidas en el marco de la festividad decembrina, las y los oficiales de la Policía Vial aplicaron 2 mil 138 pruebas, con las cuales solo se detectaron a tres conductores que habrían arrojado en la prueba de alcoholimetría entre 0.25 y 0.41 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que implica una cédula de infracción.

Resultados de la Nochebuena en en AMG

En el mismo periodo, no se registraron percances viales con personas lesionadas en los cinco municipios del AMG.

“Muchas veces los ciudadanos se muestran renuentes ante la situación, ellos se quieren retirar con sus vehículos, se les explica la sanción, se les leen sus derechos y se les explica que es por seguridad, no es un castigo sino que es prevención, ¿para qué? Para su propia seguridad”, expuso Rosario García García, encargada de la vigilancia del área de alcoholimetría.

Desde el 12 de diciembre a la fecha, la Policía Vial ha aplicado un total de 47 mil 600 pruebas, detenido a 145 personas y asegurado 136 vehículos.

Implicaciones legales

En caso de superar los límites legales de alcohol en el organismo, se procede a la aplicación de las sanciones que puede ser, desde la retención del vehículo, multas económicas que van de los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos y, en algunos casos, la retención administrativa y/o la detención inconmutable del conductor .

Lo sanción económica está estipulada en el Artículo 374, fracción VI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

En tanto, la retención o detención inconmutable del conductor está contemplada en el Artículo 376, párrafo 1, fracción de la I a la VI; también de la misma legislación.

