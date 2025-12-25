Adolfo Axel Ayala Ayala fue reportado como desaparecido luego de que se le viera por última vez el sábado 13 de diciembre de 2025 en la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, el joven se dirigía al concierto del cantante Junior H, que se llevaría a cabo en la Plaza de Toros México, cuando se perdió contacto con él.

Su tía, Guadalupe García, alzó la voz para denunciar presuntas omisiones por parte de las autoridades en el inicio de las labores de búsqueda. La mujer enfrenta nuevamente una situación de dolor, luego de haber sufrido previamente la desaparición y posterior feminicidio de su hija, Yolotzin Guadalupe López Ayala, ocurrido en noviembre de 2024, un antecedente que agrava la exigencia de justicia y atención inmediata en el caso de su sobrino.

"Primero acudimos a una Fiscalía en la Ciudad de México, luego a un Ministerio Público del Estado de México. Nos pidieron diversos trámites, y pese a haberlos hecho no iniciaron a tiempo las diligencias", relató Guadalupe.

De acuerdo con un amigo de Adolfo Axel, el día sábado 13 de diciembre estuvo con él en un hotel en la calle Ignacio Mariscal en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De allí, Adolfo Axel se vería con una joven y familiares de la misma, para ir al concierto de Junior H., sin embargo, en la tarde, el joven le dijo que algo "no estaba bien", por lo que el amigo le sugirió que mejor no fuera.

Desde ese momento se perdió la comunicación. "Ya obtuvimos la sábana de comunicación, pero no hay información sobre llamadas o mensajes, no hemos podido hacer geolocalización del teléfono. Ya revisamos en su casa, en el 911, hospitales, algunas Semefos y hospitales", relató la tía de Adolfo.

"Debido al tiempo que ya pasó tememos que en las cámaras del C5 ya no haya información respecto a que ruta siguió mi sobrino, por eso necesitamos cámaras particulares o vecinos".

Señas particulares de Adolfo Axel Ayala Ayala

Adolfo Axel Ayala Ayala es un joven de 34 años, mide un metro con 65 centímetros, delgado, moreno, con cabello ondulado negro.

Su cara es de frente amplia, cejas pobladas, ojos medianos color café oscuro.

Tiene un tatuaje que dice "La Vegas" en el antebrazo izquierdo. Un segundo tatuaje es una silueta de Jordan en la muñeca de la mano derecha. Y un tercero de una flor en el brazo izquierdo.

El día de su desaparición vestía un pantalón gris, tenis grises "Jordan", playera blanca, camisa roja a cuadros afelpada con cuadros gris y blanco, así como una gorra roja con letra blancas "LA".

En caso de tener algún dato de su localización pueden llamar a los números de la Fiscalía Especializada de personas desaparecidas: 55 5345 5080/ 55 5345 5082/ 555345 5067.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Adolfo Axel Ayala Ayala, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/adimx0WOBK — COBUPEM (@COBUPEM) December 18, 2025

