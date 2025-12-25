El pasado 22 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas y otros productos, los cuales entrarán en vigor en enero de 2026.

"Las cuotas aplicables a los tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas saborizadas, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año", señaló la publicación de la dependencia.

IEPS para combustibles en 2026

En el caso de la gasolina Magna, las y los consumidores pagarán una cuota de 6.7001 pesos por litro , mientras que en la Premium será de 5.6579 pesos por litro ; el diésel tendrá una cuota de 7.3634 pesos por litro .

Dentro de este desglose impositivo, se especificó la fracción del impuesto que se asigna directamente a las entidades federativas. Por cada litro vendido, los estados del país recibirán una participación de 59 centavos en el caso de la gasolina de bajo octanaje (Magna), 72 centavos para la gasolina de alto octanaje (Premium) y 49 centavos correspondientes al diésel .

Las autoridades hacendarias subrayaron que estas modificaciones no constituyen una medida imprevista o discrecional. La dependencia aclaró que el cambio responde estrictamente a un proceso legal de actualización automática , el cual vincula anualmente el valor de las cuotas del IEPS con el comportamiento de la inflación para mantener el valor real de la recaudación.

El objetivo de Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha establecido precios promedio de gasolina y diésel en México (Estrategia Nacional para la Estabilización del Precio de la Gasolina), con el objetivo de que las ganancias para los dueños de organizaciones dedicadas a vender estos combustibles no sean excesivas, así como evitar alzas desmedidas, denunciar litros incompletos y asegurar precios justos, favoreciendo el bolsillo de las y los consumidores .

Hasta el momento, se desconoce si los precios promedio de 23.59 pesos por litro de gasolina Magna, 25.80 de la Premium y 26.41 del diésel seguirán siendo los mismos después de la entrada en vigor de lo estipulado en el DOF para enero de 2026 en el rubro de los combustibles.

¿Qué es el IEPS?

El Gobierno de México señala que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es una cuota o gravamen indirecto que se aplica a la producción, venta o importación de ciertos bienes y la prestación de servicios específicos.

La intención es aplicar este impuesto principalmente a productos con efectos dañinos o negativos en el consumidor , tales como bebidas alcóholicas, saborizadas, refrescos; cigarros, puros; y alimentos con alta densidad calórica, como chocolates y botanas.

