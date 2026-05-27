El Gobierno de México solicitó formalmente la salida del país de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos . La medida se tomó luego de que los oficiales estadounidenses participaran en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el estado de Chihuahua sin contar con la acreditación oficial requerida para realizar labores de seguridad e inteligencia en territorio nacional.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el extrañamiento diplomático y detalló que, según los reportes públicos del caso, en dicha acción participaron originalmente cuatro agentes estadounidenses. De ellos, dos fallecieron durante el operativo y los dos sobrevivientes abandonaron el país tras la intervención de las autoridades mexicanas .

"Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron", afirmó la Mandataria federal ante los medios de comunicación.

Violación a los protocolos de seguridad bilateral

De acuerdo con la explicación de la titular del Ejecutivo, los funcionarios de la CIA ingresaron a territorio mexicano de forma legal utilizando pasaportes diplomáticos y bajo el estatus migratorio de turistas. No obstante, el conflicto diplomático derivó de que omitieron notificar y registrar ante las instituciones mexicanas las actividades de campo e investigación que pretendían ejecutar .

"No tenían acreditación, es decir, entraron de manera legal a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia", precisó Sheinbaum Pardo.

La Presidenta subrayó que la legislación y los acuerdos vigentes establecen un canal estricto para la cooperación internacional en materia de seguridad. Cualquier elemento extranjero que busque desarrollar tareas de inteligencia en el país debe someterse a un protocolo de validación y recibir la autorización expresa tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Relación diplomática tras el incidente en Chihuahua

El retiro de los agentes se concretó luego de una serie de mesas de diálogo y coordinación entre los representantes de la Embajada de Estados Unidos en México y la Cancillería mexicana. Ambas delegaciones determinaron que la salida inmediata de los oficiales era la vía conducente tras el incumplimiento de los convenios de soberanía.

Hasta el momento, las autoridades federales no han compartido mayores detalles sobre las circunstancias en las que perdieron la vida los dos agentes estadounidenses en Chihuahua, ni el estatus actual de las investigaciones sobre el narcolaboratorio intervenido.

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OA