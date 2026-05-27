La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026 ha revelado su cartel oficial, destacando una mezcla inusual de géneros y artistas internacionales. Si planeas visitar San Luis Potosí este agosto, conocer las fechas, sedes y opciones gratuitas te permitirá organizar tu itinerario sin gastar de más y disfrutar al máximo.

La Fenapo se llevará a cabo del 7 al 30 de agosto de 2026 en las instalaciones feriales de la capital potosina. Durante estas tres semanas, el recinto recibirá a miles de visitantes locales, nacionales y extranjeros, consolidándose como un encuentro cultural y de entretenimiento relevante en el centro de México.

Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, confirmaron que esta edición mantendrá el formato de acceso libre para diversas áreas. Esto incluye la entrada general al recinto, el uso de algunos juegos mecánicos y el ingreso a las presentaciones del Teatro del Pueblo, ahora conocido como Foro de las Estrellas.

El Palenque: Epicentro del regional mexicano y pop

El escenario del Palenque concentrará a reconocidos intérpretes del momento, con un enfoque particular en el regional mexicano, el pop y la balada romántica en español. Este espacio requerirá la compra de boletos, los cuales varían en costo dependiendo de la zona elegida y la popularidad del artista en cuestión durante su presentación.

Entre las figuras que encabezan esta sección se encuentran Grupo Firme, Julión Álvarez y Edén Muñoz. Estos exponentes de la música regional prometen una alta asistencia, dado su historial de convocatorias masivas en ediciones anteriores y en otras ferias de prestigio a lo largo y ancho del territorio nacional.

La oferta del Palenque se complementa con las actuaciones de Luis R. Conríquez, Remmy Valenzuela, Conjunto Primavera y Marca Registrada. Además, el pop y la balada tendrán una fuerte representación con los esperados conciertos de HaAsh, Emmanuel & Mijares, María José y Malúte, diversificando así las opciones para todos los asistentes.

Para asegurar un lugar en estos espectáculos, los organizadores recomiendan adquirir las entradas únicamente a través de la página oficial del evento. Se ha hecho hincapié en evitar la reventa para prevenir fraudes, garantizando que el público pueda disfrutar de las presentaciones en un ambiente seguro, regulado y sin contratiempos de última hora.

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Diversidad musical en el Foro de las Estrellas

Por otro lado, el Foro de las Estrellas ofrecerá una programación de acceso gratuito que abarca desde el rock clásico hasta la música urbana contemporánea. Este escenario está diseñado para recibir a multitudes mayores y presentará una mezcla de talentos que busca atraer a diferentes generaciones, gustos musicales y estratos sociales.

Katy Perry: La estrella principal de la agenda cultural

La confirmación de la cantante estadounidense Katy Perry se ha posicionado como un anuncio sorpresivo y comentado de la cartelera. La intérprete de éxitos globales se presentará el 25 de agosto, marcando un hito en la historia de la feria al traer una producción de talla internacional sin costo alguno para los asistentes.

A través de sus redes sociales, la artista expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público mexicano, prometiendo un espectáculo renovado y diseñado específicamente para esta ocasión. Su participación subraya el esfuerzo de la organización por elevar el perfil del evento, democratizar el acceso a la cultura y atraer turismo extranjero a la región potosina.

El cartel internacional del foro no se limita al pop, ya que también contará con la presencia de la legendaria banda de hard rock Mötley Crüe el 8 de agosto. Asimismo, el reconocido productor argentino Bizarrap aportará los ritmos urbanos y electrónicos el 18 de agosto, ampliando significativamente el espectro sonoro de la festividad.

En cuanto al talento nacional, el escenario gratuito vibrará con las actuaciones de Gloria Trevi, quien inaugurará las actividades el 7 de agosto, y Los Tigres del Norte, encargados de la gran clausura el día 30. A ellos se suman figuras de gran arrastre como Santa Fe Klan, Kenia OS, Yandel Sinfónico y el dúo Sin Bandera.

Así quedó el listado del cartel completo de conciertos gratuitos en la Fenapo

Gloria Trevi

Mötley Crue

Lila Downs

Yandel Sinfónico

El Bogueto

Xavi

Ramón Ayala

Oscar Maydon

Chihuahua Fest

Los influencers más grandes

Sin Bandera

Kania Os

Laberinto & herederos de N. L.

Huracanes del norte

Los Acosta

Katy Perry

Santa Fe Klan

Potosinazo

Alameños

Bizarrap

Liberación, Toppaz y Tropical Panamá

Tigres del Norte

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Más allá de los conciertos: Cultura y gastronomía

La Fenapo 2026 ofrecerá múltiples atracciones adicionales a su vasta oferta musical para garantizar una experiencia integral. Los visitantes podrán disfrutar de una pista de hielo, exposiciones ganaderas, muestras artesanales y pabellones gastronómicos que resaltarán la comida típica potosina, además de contar con Guanajuato como el estado invitado de honor en esta edición.

Para aprovechar al máximo la visita y evitar contratiempos, es fundamental seguir una lista de tips rápidos:

Llega temprano: Los conciertos gratuitos tienen cupo limitado, anticipar tu llegada garantizará un buen lugar.

Los conciertos gratuitos tienen cupo limitado, anticipar tu llegada garantizará un buen lugar. Usa transporte oficial: Facilita tu movilidad y evita problemas de estacionamiento.

Facilita tu movilidad y evita problemas de estacionamiento. Clima: Agosto presenta lluvias; lleva ropa cómoda y un impermeable.

Agosto presenta lluvias; lleva ropa cómoda y un impermeable. Compra segura: Adquiere boletos del Palenque en canales oficiales.

Con la eliminación de las mesas de juego en el Palenque y la integración de un concepto totalmente familiar, la feria busca consolidarse como un espacio seguro y de sana convivencia. Esta edición promete generar una importante derrama económica, reafirmando su posición como una celebración destacada y completa en el calendario de México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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