Este 5 de marzo, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que en Sinaloa se detuvo a Regulo Gilberto "N", alias "Tobilio", líder de una facción del Cártel de Sinaloa que se dedicaba al tráfico de fentanilo .

El operativo donde se detuvo al sujeto fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

Detalles de la detención

Durante la acción operativa, también se localizó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas y se aseguraron:

Tres armas largas

Cargadores

Vehículos

Precursores químicos

Equipo utilizado para la producción de droga

Además de la detención del líder de la facción, también se capturó a una mujer; ambos contaban con órdenes de arresto por parte de Estados Unidos.

Según informaron las autoridades en un comunicado, la mujer arrestada, Karina Guadalupe "N", era la encargada de la logística y adquisición de precursores para el grupo criminal .

Efectivos de la Semar y SSPC se encontraron con la mujer mientras circulaba con un vehículo sin matrícula, razón por la cual le dieron el alto. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en la inspección del vehículo hallaron aproximadamente mil dosis de drogas sintéticas, por lo que fue detenida.

Posteriormente, los agentes localizaron un segundo vehículo con los otros tres integrantes de la facción del Cartel de Sinaloa arrestados, a quienes les incautaron:

Tres armas largas

11 cargadores

250 cartuchos útiles

Una mochila táctica

Un laboratorio clandestino

Los investigadores los acusan de conformar un grupo delictivo responsable de episodios de violencia en el noroeste de México, uno de los focos principales de la crisis de seguridad que vive el país, y de producir drogas sintéticas "a gran escala".

Además, el operativo concluyó con la entrada de las fuerzas de seguridad en el laboratorio clandestino de los detenidos, donde aseguraron dos máquinas para la elaboración de tabletas, ollas de peltre y diversos contenedores con más de 500 litros de sustancias químicas.

El valor estimado de lo incautado en el mercado estadounidense ronda los mil 250 millones de dólares, aseguró el Gabinete de Seguridad.

El historial delictivo en Sinaloa

Sinaloa, considerado un bastión histórico del narcotráfico en México, registró un incremento de la violencia desde septiembre de 2024 debido a disputas entre grupos criminales, lo que llevó a la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum a reforzar la presencia federal en la entidad.

El año pasado, la Casa Blanca designó al Cartel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, la misma medida que aplicó al Cártel Nueva Generación (CNG), cuyo líder, conocido como "El Mencho", fue abatido en un operativo del Ejército mexicano a finales de febrero.

