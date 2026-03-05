Día Internacional de la Mujer: ¿Dónde habrá servicios y actividades gratis por el 8M?

Este domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, que tiene el fin de hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que estas pueden alcanzar todo su potencial.

En el marco de este Día Internacional de la Mujer (8M), en Ciudad de México (CDMX), la alcaldía Iztapalapa presentará un programa especial denominado “Primero Nosotras”; el evento se llevará a cabo el 6 de marzo en la Dirección Territorial Acatitla (ubicada en Francisco César Morales, esquina Av. Amador Salazar, Col. El Salado). El horario será de 9:00 a 14:00 horas.

A continuación te decimos cuál será el programa especial, que ofrecerá diversos servicios a las mujeres:

Pruebas de detección de VIH y sífilis.

Papanicolaou gratuito y vacunación TDPA para embarazadas.

Evaluaciones médicas básicas, medición de glucosa y signos vitales.

Retiro de verrugas, revisión dental y servicios de optometría.

Asesoría jurídica y psicológica.

Actividades de bienestar como masaje relajante, auriculoterapia, maquillaje y manicura.

Corte de cabello y atención estética básica.

Cabe destacar que el evento será gratuito y será abierto a todas las mujeres y personas interesadas.

¿Por qué se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer?

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , la conmemoración del Día Internacional de la Mujer nace de diversos movimientos a lo largo de la historia en los que mujeres se levantaron contra injusticias tanto sociales como laborales.

No obstante, en una reunión de 1910, en la Segunda Reunión Mundial de Mujeres Socialistas en Dinamarca, Clara Zetkin propuso declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en memoria de las trabajadoras, en memoria de las trabajadoras que en el siglo XIX y XX, en diferentes lugares del mundo, se manifestaron en contra de las deplorables condiciones laborales.

