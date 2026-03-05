¿Guadalajara o CDMX? Descubre qué ciudad tiene el transporte público más caro

El costo del transporte público es uno de los temas que más impacta el bolsillo de millones de usuarios en México, pues mientras algunas ciudades discuten aumentos o ajustes en sus tarifas, otras buscan contener los precios ante las críticas de la población.

En ese sentido, recientemente, dos de las principales metrópolis del país anunciaron cambios en sus tarifas de transporte, reavivando la pregunta: ¿en cuál se paga más por viajar?

Jalisco fija tarifa en 11 pesos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el transporte público costará 11 pesos a partir del 1 de abril de 2026, cancelando así el incremento que contemplaba elevar la tarifa a 14 pesos.

El anuncio fue difundido a través de redes sociales, donde el mandatario explicó que la decisión responde a las inquietudes expresadas por colectivos y ciudadanos respecto al posible aumento y al uso de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

Con la nueva medida, el precio de 11 pesos aplicará para todos los usuarios, independientemente del método de pago que utilicen, ya sea con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, la tarjeta Mi Movilidad o en efectivo, además de que será el único ajuste tarifario en el sexenio.

Ajustes en la tarifa del transporte en CDMX

Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) acordó con organizaciones de transporte concesionado un incremento de 1.50 pesos en el pasaje, tras las demandas de los transportistas de equiparar los precios con los del Estado de México.

El ajuste comenzó a aplicarse tras su publicación en la Gaceta Oficial, por lo que desde el 1 de noviembre de 2025 entraron en vigor las nuevas tarifas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, los costos quedaron de la siguiente manera:

Microbuses y vagonetas: 7.50 pesos los primeros 5 kilómetros y hasta 9 pesos en trayectos de 12 kilómetros.

Autobuses: 8.50 pesos inicialmente y hasta 9.50 pesos dependiendo de la distancia.

Corredores de transporte: 9.50 pesos.

Dicho ajuste no aplica al Metrobús ni al transporte público operado directamente por el Gobierno de la Ciudad de México, como lo son el Trolebús, el Cablebús, el RTP o el Metro.

Por ejemplo el Metro de la CDMX tiene un costo de 5 pesos, que podría ser comparado con los 11 pesos que se pagarán en el Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

¿Dónde se paga más por el transporte?

Con estos ajustes, Jalisco mantiene una tarifa general de 11 pesos, mientras que en la capital del país el costo del transporte concesionado puede oscilar entre 7.50 y 9.50 pesos, dependiendo del tipo de unidad y la distancia recorrida.

Sin embargo, los precios del transporte publico operado directamente por el Gobierno de la Ciudad de México sí tienen un costo menor al del Estado de Jalisco:

En CDMX el costo del transporte publico es el siguiente:

Metro: $5.00

Metrobús: $6.00 (Aeropuerto $30)

Cablebús: $7.00

Trolebús: $4.00 (aprox)

La diferencia refleja las estrategias que cada ciudad ha adoptado para equilibrar el costo del servicio con las demandas de transportistas y usuarios.

