La Presidenta Claudia Sheinbaum, durante "La Mañanera" de este 5 de marzo, dio a conocer las bases del concurso para ganar su boleto de la inauguración de la Copa Mundial 2026 de la FIFA que se realizará en el Estadio Azteca el 11 de junio.

La Mandataria detalló que el concurso se llama " Representa a México en la Inauguración del Mundial ", y su objetivo es que una joven represente al país en la ceremonia inaugural.

¿Cómo participar por el boleto de Sheinbaum?

Ser una mujer de entre 16 y 25 años

Enviar un video de un minuto mostrando sus habilidades con el balón, específicamente realizando dominadas

El material deberá subirse a la plataforma mundialsocial.gob.mx

Algunos de los videos también serán difundidos en las redes sociales del programa

La joven seleccionada representará a México durante la inauguración del Mundial, en una decisión que será tomada por un comité de juezas invitadas por el Gobierno de México.

Sheinbaum explicó que busca dar la oportunidad a una joven que practique futbol, al considerar que puede ser una gran representante del país en un evento de alcance mundial.

" Pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país . Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, entonces yo lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar", expresó.

El comité

La Presidenta anunció la creación de un comité que elegirá a la chica que recibirá el boleto que originalmente le correspondía para asistir al partido inaugural.

Ha mencionado que ella no acudirá al estadio, sino que seguirá la inauguración desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la realización de actividades para ver el arranque del Mundial .

Para seleccionar a la ganadora, la Presidenta anunció este jueves que convocó a un comité integrado por destacadas mujeres del ámbito deportivo y periodístico: la futbolista Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García Mendoza y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

"Están aquí Charlyn Corral y Katia Itzel García Mendoza, que es nuestra árbitra mexicana, y Gabriela Fernández, que es periodista deportiva. Ellas son el comité seleccionador de quién se va a llevar el boleto para la inauguración del Mundial", expresó.

La Mandataria adelantó que se darán a conocer los detalles del concurso y el proceso de inscripción para elegir a quién dará el boleto .

