El presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex), Raúl Flores López, calificó de positivo que se haya ajustado la tarifa del transporte público de 14 a 11 pesos.

"Necesitamos seguir apoyando a la clase trabajadora, a todos nuestros colaboradores, y es un paso que demuestra la sensibilidad del gobernador para escuchar las diferentes voces que le hicieron la recomendación", dijo.

Flores López comentó que como sector patronal siempre han visto por el bienestar de los trabajadores, por lo que vieron que este tema afectaba sus bolsillos .

El secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, explicó que la tarifa de 11 pesos representará un aumento marginal para los trabajadores.

"El aumento de 9.50 a 11 pesos es de 1.50, tomando en cuenta que había siete años sin subir el transporte público en Jalisco, y que el resto del sexenio ya no va a subir; […] hay que ver ese impacto de 1.50 pesos en 11 años para que se vea el verdadero impacto del aumento", explicó.

El funcionario explicó que, desde que se anunció el alza, se encargaron de socializar el tema en cámaras, sindicatos y empresas y hubo disposición de que se permeara a la sociedad.

"Lo más importante fue hacer del conocimiento el aumento a los trabajadores. Más que presión, hubo disposición a que se permeara a la sociedad; afortunadamente, ya se anunció que será universal y el que gana es Jalisco ", concluyó.

Esta mañana, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la cancelación de la tarifa de 14 pesos y que, a partir del 1 de abril, todos los usuarios pagarán 11 pesos por pasaje, independientemente del método de pago que utilicen.

"Nadie pagará 14 pesos, por ningún motivo. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones de ningún tipo, y será el único ajuste tarifario en todo mi sexenio. El subsidio será válido con cualquier método de pago, con la Tarjeta Única [Al Estilo Jalisco], con las Tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo ", afirmó el mandatario estatal.

Además, se mantiene la tarifa de 5 pesos para las y los estudiantes del estado, quienes podrán comprobar su estatus a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y kardex académico.

"Las y los estudiantes de Jalisco pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos, estén en la UdeG o en cualquier otra institución educativa. Ningún estudiante pagará más. Para obtener el apoyo deberán seguir el mismo trámite que han hecho hasta el momento, con la CURP y con el kardex", explicó Lemus Navarro.

Se mantendrán los apoyos con transporte gratuito para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores, para mujeres jefas de familia, familiares de personas desaparecidas y estudiantes acreedores.

La Tarjeta Única al Estilo Jalisco continuará como instrumento para concentrar beneficios y apoyos sociales que entrega el Gobierno del Estado .

"Para quienes ya la obtuvieron, tienen en sus manos una herramienta muy útil, que además de funcionar para el transporte público y el sistema de Mi Bici, podrán afiliarse al Seguro Médico gratuito de Jalisco, recibir los programas sociales, tener servicios financieros, enviar y recibir remesas; y también acceder al programa de descuentos gestionado por el Gobierno del Estado", agregó el mandatario.

Lemus Navarro explicó que la decisión irá de la mano con acciones concretas para continuar con el crecimiento, conexión y consolidación del sistema de transporte público de Jalisco, con un servicio digno, accesible, eficiente y moderno .

"En mis casi once años gobernando he aprendido que cuando alguien toma decisiones, es fundamental saber escuchar. Todo este tiempo, he privilegiado el diálogo y el consenso por encima de la confrontación, porque hacerlo permite calibrar cuando es necesario[...] Próximamente seguiremos con más buenas noticias", destacó el Gobernador de Jalisco.

El funcionario aseguró que el transporte público de Jalisco es uno de los más baratos y eficientes del país .

