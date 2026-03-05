¿Cómo saber y qué hacer si un auto es robado en Jalisco?

Jalisco, al igual que el resto de los estados de la República Mexicana, no ha logrado salvarse de los robos de ningún tipo. Según datos del Observatorio de Análisis de Siniestros en Seguros, perteneciente a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en 2025, el estado acumuló un total de 6 mil 592 robos de automóviles asegurados, lo que significaría un promedio de 19 carros hurtados diarios.De manera específica, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, en 2025, se robaron 5 mil 82 vehículos asegurados. Los autos más robados durante 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son: Nissan Versa, Honda CR-V, Nissan March, Honda HR-V, Honda Civic, Nissan V-Drive, Nissan Sentra, Chevrolet Aveo, Honda City y Mazda 3.Este tipo de situaciones se vuelve un problema al momento de comprar un auto. Los tianguis de coches pueden estar intentando ofrecer vehículos que, si bien son baratos y accesibles, podrían estar registrados como robados. ¡No caigas en este fraude!Ante esta problemática en el estado, autoridades del Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, habilitaron una página en la que es posible consultar las placas de un vehículo y si este cuenta con reporte de robo vigente; además de una serie de sencillos pasos para recuperar tu automóvil hurtado.Antes de comprar un auto, asegúrate de que no cuente con reporte de robo. Para hacerlo, consulta las placas del vehículo. Envía un mensaje al 90123 con la palabra ROBADOS seguida de un espacio y el NÚMERO DE LA PLACA del coche.Para obtener mayor información, consulta con la Coordinación de Atención al Contribuyente, ubicada en la calle Pedro Moreno 281, Centro Histórico, Guadalajara, o a los teléfonos 3668-1757 y 3668-1700 ext. 33221, 33222 y 33260.Si, por el contrario, tu auto cuenta con reporte de robo, sigue estos pasos para poder recuperarlo:Solo en los depósitos 1, 2, 6, 8 y 11 se realiza en la Secretaría de Hacienda (recaudadora).En los depósitos vehiculares se proporciona el teléfono de contacto (el gobierno estatal no determina ni cobra este concepto).Lleva y presenta la siguiente documentación requerida para liberarlo:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF