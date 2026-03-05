¿Cómo saber y qué hacer si un auto es robado en Jalisco?

Jalisco, al igual que el resto de los estados de la República Mexicana, no ha logrado salvarse de los robos de ningún tipo. Según datos del Observatorio de Análisis de Siniestros en Seguros, perteneciente a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en 2025, el estado acumuló un total de 6 mil 592 robos de automóviles asegurados, lo que significaría un promedio de 19 carros hurtados diarios .

De manera específica, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, en 2025, se robaron 5 mil 82 vehículos asegurados .

Los autos más robados durante 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son: Nissan Versa, Honda CR-V, Nissan March, Honda HR-V, Honda Civic, Nissan V-Drive, Nissan Sentra, Chevrolet Aveo, Honda City y Mazda 3.

Este tipo de situaciones se vuelve un problema al momento de comprar un auto . Los tianguis de coches pueden estar intentando ofrecer vehículos que, si bien son baratos y accesibles, podrían estar registrados como robados. ¡No caigas en este fraude!

Ante esta problemática en el estado, autoridades del Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, habilitaron una página en la que es posible consultar las placas de un vehículo y si este cuenta con reporte de robo vigente; además de una serie de sencillos pasos para recuperar tu automóvil hurtado.

¿Cómo saber si un auto está registrado como robado?

Antes de comprar un auto, asegúrate de que no cuente con reporte de robo. Para hacerlo, consulta las placas del vehículo. Envía un mensaje al 90123 con la palabra ROBADOS seguida de un espacio y el NÚMERO DE LA PLACA del coche.

Para obtener mayor información, consulta con la Coordinación de Atención al Contribuyente, ubicada en la calle Pedro Moreno 281, Centro Histórico, Guadalajara, o a los teléfonos 3668-1757 y 3668-1700 ext. 33221, 33222 y 33260.

¿Qué hacer para recuperar un auto robado?

Si, por el contrario, tu auto cuenta con reporte de robo, sigue estos pasos para poder recuperarlo:

Tramita la "Libertad del Vehículo" ante la autoridad que lo ingresó

Fiscalía General del Estado

Secretaría de Transporte

Movilidad municipal

Solicita la orden de pago por concepto de guarda, custodia, maniobras y servicio de grúa

Instalaciones de depósitos vehiculares

Secretaría de Administración (planta baja y 4to piso)

Secretaría de Transporte, en el módulo de información de la Secretaría de Administración

Realiza el pago de derechos de guarda, custodia, maniobras e ingreso de grúa, en el depósito vehicular autorizado donde se encuentra el vehículo

Solo en los depósitos 1, 2, 6, 8 y 11 se realiza en la Secretaría de Hacienda (recaudadora).

Realiza el pago de grúa (si aplica)

En los depósitos vehiculares se proporciona el teléfono de contacto (el gobierno estatal no determina ni cobra este concepto).

Acude al Depósito Vehicular donde se encuentra resguardado tu vehículo

Lleva y presenta la siguiente documentación requerida para liberarlo:

Oficio original de libertad del vehículo, expedido por la autoridad competente

Identificación oficial vigente de la persona a quien se le otorga la libertad del vehículo (original y copia)

Poder notarial original o carta poder simple con ratificación de firma ante fedatario público, en caso de no poder acudir la persona a quien le fue otorgada la libertad

Comprobante de pago por guarda, custodia, maniobras e ingreso de grúa

Comprobante de pago de grúa expedido por la empresa de grúas que brindó el servicio de arrastre

