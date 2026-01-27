INAPAM y Soriana mantienen descuentos especiales para adultos mayores con credencial

La tarjeta INAPAM es uno de los beneficios sociales más reconocidos del país, ya que permite a los adultos mayores acceder a descuentos y tarifas preferenciales en diversos establecimientos de la República , como la cadena de supermercados Soriana.

Gracias a un acuerdo impulsado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), las personas de la tercera edad que cuenten con su credencial vigente pueden obtener un 10 % de descuento en áreas seleccionadas de la tienda , lo que representa un ahorro significativo y contribuye al cuidado de sus finanzas personales.

Te puede interesar: INAPAM y Sam's Club amplían descuentos para adultos mayores con credencial

Esta campaña surgió con el objetivo de facilitar el acceso a productos básicos indispensables que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Para hacer válido el descuento, basta con acudir a cualquiera de las sucursales participantes y presentar la credencial INAPAM física, vigente y en buen estado, con los datos legibles . No se aceptan fotografías ni impresiones de la credencial.

Antes de realizar el pago, es necesario informar a alguno de los colaboradores la intención de aplicar el descuento correspondiente.

Cabe destacar que las áreas en las que aplica el beneficio pueden variar según la temporada , por lo que se recomienda consultar previamente qué productos participan en la promoción.

El descuento INAPAM no está disponible en todas las sucursales, ya que cada tienda opera de manera independiente. Para saber si la sucursal más cercana forma parte del programa, se puede preguntar directamente en tienda o consultar el Directorio de Beneficios en el sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam.

¿Qué otros beneficios tiene la tarjeta INAPAM?

En ese mismo apartado se puede consultar la lista completa de establecimientos y servicios que ofrecen descuentos y tarifas preferenciales a las personas adultas mayores.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este sector de la población, el INAPAM abarca múltiples rubros esenciales para una vida digna , entre los que destacan transporte, alimentos, vestido, calzado, actividades recreativas, servicios básicos, consultas médicas, asesoría legal, entre otros.

Asimismo, existen otros supermercados que forman parte de los beneficios INAPAM, como:

Chedraui: 5 % de descuento en áreas seleccionadas.

La Comer: 10 % de bonificación en farmacia con Monedero Naranja y 5 % adicional con tarjeta INAPAM.

Bodega Aurrera: 5 % de descuento en farmacias y 7 % durante los primeros diez días del mes.

Walmart: 5 % de descuento en farmacias y 7 % durante los primeros diez días del mes.

También puedes leer: INAPAM: el programa que ofrece ingreso extra a adultos mayores en 2026

Con estos acuerdos, el INAPAM busca fortalecer la economía de las personas adultas mayores, facilitar su acceso a productos y servicios básicos y promover una vida más digna e independiente, reconociendo su aporte a la sociedad y garantizando mejores condiciones para su bienestar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP