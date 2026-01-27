El pasado 25 de enero, Bolivia recibió a México para disputarse un duelo amistoso de cara a la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Los dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre lograron dominar el partido gracias a un solitario gol de Germán Berterame al minuto 68'. Si bien la suerte estuvo del lado del Tri, no todos los elementos del equipo la pasaron bien tras la victoria, entre ellos el americanista Israel Reyes .

El encuentro con Bolivia, desafortunado para Reyes

La Selección Mexicana derrotó 1-0 a su similar de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, en un ensayo futbolístico para Javier Aguirre con jugadores que solo militan en la Liga MX al no ser Fecha FIFA, cerrando así su gira por Centro y Sudamérica con dos triunfos con idéntico marcador, luego de haber derrotado a Panamá el jueves pasado. Pese a estos "ganes", expertos en el medio deportivo han señalado que la victoria por la mínima diferencia genera más dudas que certezas de cara a la Copa del Mundo .

Para este compromiso, el "Vasco" y su cuerpo técnico mandaron a la cancha a una selección con elementos experimentados que se acercan a un llamado definitivo para participar el certamen de la FIFA, como lo son:

Raúl "Tala" Rangel

Jorge Sánchez

Jesús Gallardo

Marcel Ruiz

Carlos Rodríguez

Erik Lira

Israel Reyes

Luis Romo

Germán Berterame

A pesar de esto, las dudas siguen en el interior del Tricolor, sobre todo por la banda de la derecha.

Además, se le dio oportunidad a jóvenes como Everardo López, Denzell García, Brian Gutiérrez, Armando González, Kevin Castañeda y Alexis Gutiérrez, elementos que difícilmente se meterán en una lista definitiva. Por lo tanto, fueron varios los cambios que ensayó Aguirre buscando un mejor funcionamiento, el cual jamás llegó, según discuten especialistas.

La mala suerte llegó en el 33'

El primer cambio del Tri durante el partido ocurrió en el minuto 33': Israel Reyes abandonó el campo por molestias y en su lugar entró el también americanista Ramón Juárez .

Este martes, las Águilas del América dieron a conocer detalles sobre el estado de Israel Reyes, quien, en efecto, presenta una lesión que le impide seguir en actividad.

El cuadro de Coapa confirmó mediante un comunicado la baja del defensor azulcrema, quien estará fuera de actividad por las próximas semanas.

"El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", se puede leer en la publicación de redes sociales.

Israel Reyes, lesionado luego de su convocatoria con la Selección Mexicana. X / @ClubAmerica

Las Águilas regresan a la actividad el próximo sábado frente a los Rayos de Necaxa, en el estadio Ciudad de los Deportes, en un compromiso que cambió de horario a las 16:00 horas.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF