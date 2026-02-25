La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, modificó de manera significativa el panorama del narcotráfico en México. El dirigente del Cártel Nueva Generación (CNG) era considerado el principal objetivo de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permitiera su captura. Tras su muerte en un operativo militar realizado en Jalisco, la lista de los criminales más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) se reordenó y ahora centra su atención en el Cártel de Sinaloa.

El nombre que encabeza esta nueva etapa es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y señalado como líder principal de la facción conocida como Los Chapitos.

El gobierno estadounidense ofrece hasta 10 millones de dólares por datos que conduzcan a su detención. Las autoridades lo identifican como una figura clave en la producción y envío de fentanilo hacia territorio estadounidense, sustancia que actualmente concentra gran parte de la tensión política y de seguridad entre ambos países.

De acuerdo con reportes oficiales, Iván Archivaldo coordina redes internacionales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas, cocaína, heroína y metanfetamina, además de supervisar rutas estratégicas y estructuras armadas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

La DEA también mantiene bajo búsqueda a su hermano, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “Alfredillo”, quien cuenta igualmente con una recompensa millonaria. Es señalado como uno de los operadores relevantes dentro del grupo.

Ambos forman parte del liderazgo que asumió el control de la organización tras la captura y posterior condena de su padre. Las autoridades los vinculan con la expansión del negocio del fentanilo en años recientes.

La muerte de “El Mencho” significó no solo la desaparición de uno de los capos más influyentes a nivel mundial, sino también un desplazamiento en la estrategia antidrogas hacia el Cártel de Sinaloa, ahora considerado el principal responsable del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

La reorganización del mapa criminal tras la caída del líder del CNG muestra que los espacios de poder dentro del narcotráfico se ocupan con rapidez y que la lista de los más buscados cambia conforme se producen nuevos golpes contra las organizaciones delictivas.

