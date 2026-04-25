Nacional Monte Piedad reitera qué pasa con los artículos durante la huelga

Tras meses de incertidumbre y preocupación, los clientes de Nacional Monte de Piedad siguen sin tener certeza sobre cuándo podrían recuperar sus artículos empeñados. Esto luego de que los trabajadores de la casa de empeño emprendieran una huelga laboral que, hasta el momento, sigue sin ser resuelta.

El paro ha afectado a más de cinco millones de personas en toda la República, quienes acudían a esta institución para obtener préstamos rápidos que les permitieran salir de apuros.

Sin embargo, pese a que muchos de los afectados ya cubrieron por completo sus pagos y buscan recuperar sus objetos, esto no ha sido posible debido al cierre de las más de 300 sucursales en todo el país.

Por ello, muchas personas se encuentran preocupadas sobre qué pasará con sus artículos, y especialmente si serán comercializados , dada la política de venta que mantiene la casa de empeño en caso de que no se recojan tales objetos.

No obstante, Monte de Piedad confirmó que, debido a que se enfrentan situaciones de fuerza mayor tanto para la empresa como para los clientes, todas las ventas quedarán canceladas hasta que se restablezcan las operaciones en sus tiendas.

Nacional Monte de Piedad explica qué ocurre con los objetos empeñados durante la huelga

A través de diferentes comunicados, la compañía ha reiterado que sus clientes no deben preocuparse por la seguridad de sus objetos, pues durante este periodo de inactividad todos los artículos han sido resguardados.

La empresa confirmó que su compromiso siempre será priorizar la confianza de sus clientes, por lo que se asegurará de guardar todas estas prendas y artículos empeñados para mantenerlos en las mejores condiciones, a la par que aseguró que no hay riesgo de extravío.

Además, detalló que la comisión por resguardo será eliminada totalmente mientras se siga desarrollando esta situación, por lo que no deben preocuparse por seguir aumentando su cuenta.

Nacional Monte de Piedad asegura que los clientes deben seguir cubriendo el cobro de sus artículos

La compañía hizo un llamado para todos los que mantengan adeudos de sus artículos empeñados, para avisar que es de suma importancia que sigan pagando sus cuotas, ya que los intereses se seguirán generando.

Monte de Piedad explicó que el único cobro que no se seguirá sumando es el pago por resguardo, pero todos los demás seguirán operando, incluyendo el refrendo y los intereses, que pueden pagarse a través de los diferentes medios que puso a disposición, como la aplicación Mi Monte o mediante sucursales Oxxo y Banamex.

Además, se ampliaron las fechas de comercialización de las prendas, brindando más tiempo para regularizar pagos.

Una vez que los usuarios terminen de pagar sus adeudos, solo quedará esperar a que las tiendas abran para poder obtener sus objetos.

“No tendrán que realizar un pago adicional a lo acordado en su contrato original. En caso de no haber realizado los pagos de manera ordinaria, se tendrán que pagar los intereses generados durante ese periodo”, señaló la compañía.

¿Qué se sabe del avance de la huelga de Nacional Monte de Piedad?

La institución hizo público que hasta el momento se han presentado seis propuestas formales de solución y tres más planteadas por las autoridades laborales federales. Sin embargo, señalaron que todas han sido rechazadas por la dirigencia sindical y se continúa a la espera de que formulen una propuesta para la resolución.

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Esto quiere decir que, de momento, no se tiene una fecha ni un estimado de cuánto podría extenderse la huelga, por lo que exhortaron a todos los afectados a mantenerse atentos a los canales oficiales de Monte de Piedad para ser los primeros en enterarse de nuevos avances.

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