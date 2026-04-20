Nacional Monte de Piedad: ¿Qué cobros se suspenden por la huelga?

A más de seis meses del inicio de la huelga de trabajadores de Nacional Monte de Piedad, que obligó a suspender operaciones en sus más de 300 sucursales en todo México, miles de usuarios con objetos empeñados continúan en incertidumbre, mientras aumenta la preocupación por los cargos que siguen activos pese al cierre.El paro comenzó el 1 de octubre de 2025 y continúa hasta ahora, pese a los intentos de la empresa por llegar a un acuerdo con los trabajadores. Esta situación no solo ha afectado a la compañía, sino también a los clientes que, por el momento, no pueden recuperar sus pertenencias.Ante esto, Nacional Monte de Piedad explicó que los objetos empeñados permanecen seguros y resguardados, por lo que los usuarios no deben preocuparse por su patrimonio. Sin embargo, aclaró que, aunque las sucursales siguen cerradas, algunos pagos deben continuar realizándose, ya que ciertos intereses siguen generándose.De acuerdo con la institución, los pagos que aún deben cubrirse son refrendos, desempeños, refrendos de empeño de auto, abonos a pagos libres, refrendos extemporáneos y desempeños extemporáneos. Todos estos pueden realizarse en línea para evitar mayores cargos.A través de un comunicado oficial, la empresa informó que, debido a la imposibilidad de devolver los objetos empeñados mientras las sucursales permanecen cerradas, se dejará de cobrar la cuota por custodia durante todo el tiempo que dure la huelga.Normalmente, este cobro aplica cuando el cliente ya liquidó su deuda, pero no recoge su prenda después de 30 días naturales. La cuota se calcula tomando en cuenta el número de meses en resguardo y equivale al 2% del valor del avalúo por cada mes natural.Además, una vez liquidado el préstamo, el objeto suele permanecer almacenado hasta por 365 días naturales antes de que se tomen medidas definitivas, como su venta. Sin embargo, actualmente la venta de prendas también quedó suspendida y se ampliaron las fechas de comercialización de todos los artículos empeñados.Esto significa que los usuarios podrán recuperar sus objetos una vez que finalice el conflicto entre la empresa y los trabajadores y las sucursales reanuden actividades con normalidad.Para evitar intereses adicionales, los clientes pueden seguir realizando sus pagos mediante las siguientes opciones:Hasta el momento, la huelga no tiene una fecha oficial de conclusión, ya que depende completamente de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores. Sin embargo, se estima que el conflicto podría extenderse, al menos, hasta septiembre de 2026.Mientras no exista una resolución definitiva, los usuarios deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales de Nacional Monte de Piedad para evitar cargos innecesarios, proteger sus prendas empeñadas y conocer cualquier cambio relacionado con los pagos o la recuperación de sus objetos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP