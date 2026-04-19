Nacional Monte de Piedad mantiene estos cobros vigentes durante la huelga

A varios meses del inicio de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, la incertidumbre persiste entre quienes mantienen artículos empeñados, especialmente ante la duda sobre los cargos que continúan aplicándose durante el cierre de sucursales.

La institución aclaró que, mientras dure el paro laboral, el cobro por custodia queda suspendido. Este concepto, que usualmente representa un porcentaje mensual del valor de la prenda por su resguardo, no será aplicado como una medida para evitar afectar a los usuarios que no pueden acudir de manera presencial.

Además, precisó que tampoco correrán los procesos vinculados a este cargo, como los plazos relacionados con el almacenamiento posterior al desempeño o aquellos que pudieran derivar en el destino final de las prendas.

¿Qué cobros siguen vigentes en Nacional Monte de Piedad?

No obstante, la pausa no es generalizada. El Nacional Monte de Piedad mantiene activos diversos pagos asociados a los préstamos prendarios. Entre ellos se encuentran el refrendo, el desempeño, los refrendos en empeño de auto, los abonos a pagos libres, así como los refrendos y desempeños extemporáneos.

En ese sentido, los intereses continúan acumulándose, por lo que la deuda no se congela pese a la suspensión de actividades en ventanillas. La institución ha reiterado que es importante que los clientes se mantengan al corriente para evitar complicaciones una vez que se reanuden los servicios.

Para ello, se han mantenido habilitados distintos canales de pago a distancia, como plataformas digitales, transferencias y establecimientos autorizados, con el fin de que los usuarios puedan cumplir con sus obligaciones sin necesidad de acudir a una sucursal.

Mientras no haya una resolución al conflicto laboral, el llamado es claro: aunque algunos cargos han sido pausados, los compromisos financieros siguen vigentes y pueden incrementarse con el paso del tiempo.

MF