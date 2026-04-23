La huelga de los trabajadores por incumplimiento en sus condiciones laborales mantiene cerradas las más de 300 sucursales de Nacional Monte de Piedad en todo el país, lo que sigue generando inconformidad entre los millones de usuarios que tienen bienes empeñados, particularmente sobre si pueden recuperarlos o si existe el riesgo de poder perderlos.

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De acuerdo con datos de la propia institución, el Monte de Piedad cuenta con más de 5 millones de clientes en toda la República , por lo que la suspensión de las actividades por el parón laboral les está generando repercusiones.

Nacional Monte de Piedad asegura que los bienes empeñados no se perderán durante la huelga

Aunque las sucursales permanecen cerradas desde octubre de 2025, la institución, mediante un comunicado, ha señalado que los bienes se mantienen inventariados, asegurados y bajo resguardo, por lo que no existe riesgo de pérdida debido a la huelga. Sin embargo, la suspensión sí ha detenido la entrega de los objetos a sus propietarios.

Mientras continúe el paro, los clientes no pueden presentarse en las sucursales para recuperar sus prendas, aun si ya liquidaron su préstamo. Esto está generando afectaciones directas, considerando que el Monte de Piedad otorga anualmente más de 9 millones de préstamos.

“Yo ya terminé de pagar desde hace semanas, pero no puedo sacar mi laptop porque todo está cerrado. Ya está siendo desesperante porque es algo que necesito. Entiendo por qué es la huelga, pero nosotros sí nos estamos viendo perjudicados como clientes”, relató Rocío García, usuario afectado en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En cuanto a los pagos, la institución habilitó alternativas digitales como Mi Monte Web o App Mi Monte para que los clientes puedan continuar con sus refrendos o liquidaciones, ya que el contrato de empeño sigue vigente y los plazos también continúan, aunque las sucursales sigan cerradas.

PROFECO y CONDUSEF recuerdan que los contratos de empeño siguen vigentes pese al cierre

Desde el punto de vista legal, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) establece que los contratos de adhesión, como los de empeño, se deben respetar incluso en estas situaciones extraordinarias, por lo que las instituciones están obligadas a garantizar los derechos de los usuarios y evitar afectaciones indebidas , por lo que la institución está obligada a resguardar los bienes

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha señalado que los servicios prendarios deben ofrecer mecanismos de protección ante incidentes, principalmente en lo relacionado con plazos, intereses y la recuperación de bienes.

Una de las principales preocupaciones de los clientes es la venta de las prendas por falta de pago. Sin embargo, el Monte de Piedad ha indicado que se han otorgado extensiones en los plazos y que no se está procediendo a la venta de los bienes durante este periodo para no afectar a los usuarios.

“Lo peor es que no se tiene fecha de cuando pueda terminar esto y si llega a molestar, porque yo por lo menos empeñé por necesidad económica. Me costó el poder terminar de hacer mis pagos y es un artículo que necesito. No es solo el ya tenerlo si no pues la preocupación de saber si de verdad lo siguen teniendo guardado”, añadió la afectada.

Los clientes de Nacional Monte de Piedad, como la ha hecho saber la institución, no perderán sus bienes por la huelga. Sin embargo, deben continuar pagando o refrendando, ya que, una vez que sean reanudadas las operaciones de dicha institución , los bienes pueden entrar a proceso de venta conforme a lo establecido en los contratos si no se ha continuado su pago o finiquitos.

Mientras que para los usuarios que ya liquidaron la deuda, la opción legal es esperar al levantamiento de la huelga para poder recuperar sus artículos.

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