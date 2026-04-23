Nacional Monte de Piedad: ¿Dónde pagar refrendo o desempeño sin comisión?

Han surgido muchas dudas desde que el Nacional Monte de Piedad se encuentra en huelga, por lo que la institución se dio a la tarea de aclarar que los clientes deben continuar con sus pagos, ya sea de refrendo o desempeños, a pesar de que los trabajadores se encuentren en paro.

El Nacional Monte de Piedad es una institución sin fines de lucro fundada en 1775 en México, lo que la convierte en la casa de empeño más antigua. Su objetivo es otorgar préstamos prendarios, es decir, cambiar una prenda u objeto de valor por dinero, con la finalidad de ayudar a la economía familiar.

¿Por qué están en huelga?

La huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad se ha extendido durante más de seis meses, iniciada el pasado 1 de octubre del 2025. Esta se debe a presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, además de la exigencia de un incremento de salario, buscando transparencia y el respeto a los derechos laborales.

De acuerdo con los trabajadores, la administración de la organización no ha cumplido con la asignación unilateral de plazas y ha violado las condiciones de antigüedad. Hasta ahora no ha habido avances en las negociaciones entre el patronato y el sindicato.

El paro ha provocado el cierre de cientos de sucursales a lo largo de todo el país, afectando a miles de mexicanos. Al mismo tiempo, la institución hace un llamado a que continúen realizando sus pagos para evitar consecuencias. Por su parte, los clientes exigen la recuperación de sus prendas y pertenencias, ya que algunos representan un gran valor sentimental o económico.

Límites de pago

Las fechas de comercialización de artículos fueron extendidas desde el 25 de septiembre del 2025 en adelante. No obstante, es importante tomar en cuenta que los intereses del producto contratado se generan diariamente. La única manera de no generar estos intereses es pagar refrendo o desempeño mediante medios alternativos.

El organismo insta a los clientes a tener paciencia, pues al no tener una resolución del conflicto, por el momento la liberación de pertenencias no está en manos de los trabajadores y hace énfasis en que los artículos se mantienen guardados y seguros dentro de las bóvedas hasta que las actividades se normalicen, por lo que no hay forma de recuperarlos por ahora.

Alternativas para pagar el refrendo o desempeño sin comisión

Para evitar intereses y comisiones, el Nacional Monte de Piedad ofrece los siguientes medios para realizar los pagos correspondientes.

Estos son:

Mi Monte Web

Mi Monte App

Banamex

Tiendas OXXO

Vía SPEI (generando sus referencias de pago desde Mi Monte App o Mi Monte Web)

Es fundamental guardar los comprobantes de pago, ya sea en copia o en foto, para aclaraciones futuras, pues las comisiones serán condonadas temporalmente por tiempo indefinido.

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