Vivienda para el Bienestar: Paso apaso para hacer el pre-registro en línea y evitar errores

Adquirir una vivienda propia se ha convertido en un reto cada vez más complejo para millones de familias en México, especialmente ante el encarecimiento del mercado inmobiliario y las limitadas opciones de financiamiento para quienes no cuentan con seguridad social. En este contexto, el Gobierno federal puso en marcha el programa Vivienda para el Bienestar 2026, que contempla apoyos para adquirir, construir o mejorar un hogar.

Como parte del arranque de esta estrategia, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó una plataforma digital para realizar el pre-registro, un proceso inicial que permite a las personas interesadas manifestar su intención de acceder al programa. No obstante, autoridades subrayan que este paso no garantiza la entrega de apoyos ni constituye una solicitud definitiva.

Paso a paso: cómo hacer el pre-registro en Vivienda para el Bienestar

El pre-registro se realiza exclusivamente en línea y no tiene costo. Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial habilitado por la Conavi: preregistropvb.conavi.gob.mx, evitando intermediarios o gestores que ofrezcan “facilitar” el trámite.

Una vez dentro del sitio, el sistema solicitará la Clave Única de Registro de Población (CURP) con sus 18 caracteres para validar la identidad del solicitante. Posteriormente, se deberán capturar datos de contacto como correo electrónico y número telefónico vigentes, que serán utilizados para futuras notificaciones relacionadas con el programa.

El proceso es breve y puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Sin embargo, es fundamental verificar que la información proporcionada sea correcta, ya que será revisada en etapas posteriores. Cualquier inconsistencia podría afectar la posibilidad de avanzar en el proceso.

Además, la dependencia federal ha reiterado que este registro es personal, directo y gratuito, por lo que no se requiere pagar ni recurrir a terceros para completarlo.

Requisitos y quiénes tienen prioridad en el programa

De acuerdo con las reglas de operación del programa, el apoyo está dirigido principalmente a personas en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a esquemas tradicionales de crédito para vivienda.

Entre los requisitos básicos destacan:

Ser mayor de 18 años

No ser propietario de una vivienda

No ser derechohabiente de créditos del Infonavit o Fovissste

Asimismo, se evalúa que el ingreso familiar no rebase los límites establecidos por el programa, con el fin de priorizar a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda digna.

En cuanto a los sectores prioritarios, la Comisión Nacional de Vivienda dará preferencia a mujeres jefas de familia, madres solteras, personas adultas mayores, población indígena y afromexicana, así como a personas con discapacidad que requieran mejorar sus condiciones habitacionales.

Lo más importante: el pre-registro no garantiza apoyo

Uno de los puntos más relevantes que deben considerar las y los solicitantes es que el pre-registro no asegura la obtención de una vivienda ni de recursos económicos. Se trata de un mecanismo de diagnóstico que permite a las autoridades identificar la demanda real y planificar la intervención en distintas regiones del país.

La información recabada será analizada por la Comisión Nacional de Vivienda para definir zonas prioritarias y diseñar las siguientes etapas del programa. Posteriormente, se emitirán convocatorias específicas por municipio o región.

Será en ese momento cuando las personas que realizaron el pre-registro podrán continuar con el proceso formal, ya sea mediante módulos presenciales o a través de visitas domiciliarias por parte de personal autorizado.

También es importante advertir que, ante la demanda de este tipo de apoyos, suelen surgir intentos de fraude. Por ello, se recomienda utilizar únicamente el portal oficial y no compartir datos personales en sitios no verificados.

Qué sigue tras completar el registro

El programa Vivienda para el Bienestar forma parte de la política social del Gobierno de México enfocada en reducir el rezago habitacional, particularmente entre sectores que históricamente han quedado fuera de los esquemas de financiamiento.

A diferencia de los créditos tradicionales, este modelo contempla subsidios directos y esquemas accesibles, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada. La estrategia también busca atender zonas con altos niveles de marginación, donde la necesidad de mejorar o ampliar viviendas es más urgente.

Una vez concluido el pre-registro, las personas deberán mantenerse atentas a los canales oficiales de la Comisión Nacional de Vivienda, donde se anunciarán las convocatorias formales.

Completar este primer paso permite entrar en el radar del programa, pero no sustituye el proceso definitivo. Estar informado, cumplir con los requisitos y evitar intermediarios será clave para avanzar en futuras etapas y, eventualmente, acceder a un apoyo de vivienda.

YC