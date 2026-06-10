En las primeras horas de la mañana de este miércoles 10 de junio de 2026, el peso mexicano amanece con un ligero respiro frente al dólar estadounidense, impulsado por datos de inflación.

El Banco de México (Banxico) determinó que el tipo de cambio para iniciar la jornada se ubica en 17.44 pesos por cada divisa estadounidense, marcando el ritmo de las operaciones.

En comparación con el cierre de la jornada de ayer martes, donde el dólar alcanzó los 17.46 pesos, la moneda estadounidense se depreció un porcentaje marginal durante las primeras horas de este miércoles.

Por el contrario, el peso mexicano se apreció un 0.11% frente al dólar en el mercado interbancario. Este movimiento a la baja beneficia directamente a quienes buscan adquirir divisas para importaciones comerciales, pago de deudas o simplemente como un método de ahorro personal en el corto plazo.

¿Por qué ocurrió este fenómeno favorable para la moneda nacional? La respuesta principal radica en los recientes indicadores económicos internos. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) reportó que la inflación general anual en México bajó a 3.94% durante mayo, lo que generó un ambiente de mayor confianza y certidumbre en los mercados nacionales.

Además de los factores internos, el entorno internacional también jugó su papel en esta cotización. Las recientes tensiones geopolíticas y la evidente cautela en Estados Unidos respecto a las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) han mantenido al dólar a la defensiva frente a diversas monedas emergentes, incluido el peso.

¿Cómo cotiza el dólar en los bancos de México?

Si la duda es dónde y cómo realizar las operaciones de cambio de manera segura, las ventanillas bancarias ofrecen diferentes opciones al público. En promedio, las instituciones financieras del país compran el dólar en 16.59 pesos y lo venden en 17.72 pesos, dependiendo de la sucursal a la que se acuda.

Sin embargo, es importante recordar que cada institución maneja sus propios márgenes de ganancia y comisiones. Por ello, resulta vital comparar las tasas antes de realizar cualquier transacción importante, ya sea acudiendo a sucursales físicas o revisando los tipos de cambio mediante las aplicaciones móviles de las entidades bancarias.

Banco Precio de compra Precio de venta Banorte $16.10 $17.70 BBVA Bancomer $16.54 $18.17 Banamex $16.92 $18.37 Banco Azteca $16.30 $17.89 Scotiabank $16.90 $19.50

¿Qué esperar para el resto de la semana?

Ante este escenario, los analistas financieros sugieren mantener la cautela durante los próximos días de la semana. Aunque el peso ha mostrado una gran resiliencia recientemente, el mercado cambiario global sigue siendo altamente volátil debido a múltiples factores externos impredecibles que podrían alterar la tendencia en cualquier momento.

Quienes participan activamente en el mercado de divisas, como los grandes inversionistas, analistas y empresas transnacionales, estarán sumamente atentos a los próximos anuncios de política monetaria. Las decisiones sobre las tasas de interés, tanto en México como en el extranjero, dictarán el rumbo definitivo de la moneda nacional.

En conclusión, este miércoles ofrece una ventana de oportunidad moderada y atractiva para la compra de dólares.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB