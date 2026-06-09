Esta es la segunda semana del sexto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate huaje Saladette por kilo a $34.90

Papa blanca por kilo a $48.80

Aguacate hass malla a $39.90

Zanahoria por kilo a $16.80

Aguacate hass por kilo a $54.90

Cebolla blanca por kilo a $19.80

Chile serrano por kilo a $55.90

Calabaza italiana por kilo a $36.50

Lechuga romana por pieza a $24.80

20% de descuento en ensaladas Valley Foods

Plátano por kilo a $21.50

Sandía con semilla por kilo a $8.80

Piña gota miel por kilo a $19.80

Manzana Golden por bolsa a $39.80

Uva roja sin semilla por kilo a $79.80

Uva blanca sin semilla por kilo a $64.80

Manzana Red Delicious por kilo a $48.90

Manzana Golden Delicious por kilo a $59.80

Aguacate hass por kilo a $54.90

Limón con semilla por kilo a $21.80

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Top Sirloin de Res Palomilla por kilo a $2609.90

Costilla de res para asar por kilo a $138.90

Pollo entero con vísceras por kilo a $35.90

Molida de res especial 80/20 por kilo a $108

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $56

Milanesa de cerdo fresca por kilo a $103.90

Medallón de pechuga de pollo a $149

Diezmillo de res sin hueso por kilo a $249.90

T-Bone de res por kilo a $329.90

Filete de basa por kilo a $74.90

Filete basa rojo a $64.90

Huachinango por kilo a $199

20% de descuento en camarones empacados y a granel

Básicos de despensa que puedes aprovechar

Aceite vegetal Nutrioli 850 el segundo al 50% de descuento

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70

Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160

Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $178

Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90

Refresco Coca Cola Original 3 lts a $54.90

Shampoo H&S Suave y Man a $131

Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55

Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64

Papel higiénico Pétalo Rendimax 2 a $109.90

Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90

Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90

Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50

Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $27.50

Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $52.50

Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90

Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $42.90

Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $127

Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $42.90

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OB