Si tienes artículos en el Nacional Monte de Piedad y te preocupa perderlos por la huelga que ya se ha prolongado hasta 9 meses, existe un protocolo oficial para proteger tu patrimonio a través del pago en tiendas de conveniencia. Bajo este modelo, la empresa ha decidido implementar un sistema de pago sin comisiones y con reflejo inmediato.

La prolongada suspensión de actividades ha generado incertidumbre entre miles de usuarios que dependen del crédito prendario. Ante esta situación, la institución ha implementado medidas extraordinarias para que los clientes puedan mantener sus contratos al corriente y asegurar el resguardo de sus bienes de valor.

Patricia Álvarez, representante de Atención al Cliente, emitió un mensaje oficial para aclarar el proceso de pago y recuperación de prendas. La vocera detalló las acciones activadas para facilitar las transacciones financieras mientras las puertas de las sucursales físicas permanecen cerradas al público general.

Para conocer la fecha exacta y el monto del próximo pago, los usuarios deben ingresar a las plataformas digitales oficiales. Las herramientas habilitadas para este fin son Mi Monte App y Mi Monte Web, las cuales operan con normalidad para brindar información actualizada sobre cada contrato vigente.

Alternativas de pago en efectivo y horarios

Quienes prefieran realizar sus abonos de manera presencial, pueden acudir a las Tiendas Oxxo distribuidas en todo el territorio nacional. Al llegar a la caja, el cliente debe especificar que desea realizar un depósito mediante el servicio denominado Monte de Piedad pagos en línea, el cual deberá ser solicitado en caja.

Es fundamental considerar que las transacciones en estos establecimientos de conveniencia se aceptan únicamente en efectivo. El sistema permite procesar operaciones con un monto mínimo de 50 pesos y establece un límite máximo de hasta 10 mil pesos por cada movimiento realizado en ventanilla.

El horario habilitado para efectuar estas operaciones financieras es amplio y busca adaptarse a las necesidades de los pignorantes. Los pagos pueden realizarse de lunes a domingo, desde las 7:00 hasta las 21:00 horas, lo que otorga flexibilidad a los usuarios durante la contingencia laboral.

Para concretar el depósito, el titular debe presentar su número de contrato directamente al cajero del establecimiento. En caso de contar con múltiples empeños, el usuario tiene la opción de generar una referencia de pago unificada desde Mi Monte App o el portal web oficial.

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Beneficios temporales y reflejo de transacciones

Como medida de apoyo a la economía de los clientes afectados por el cierre de sucursales, se anunció un beneficio económico importante. La comisión habitual que se cobra por el procesamiento del pago en Tiendas Oxxo será condonada de manera temporal y hasta nuevo aviso.

Esta exención del cobro adicional busca incentivar a los usuarios a mantener sus cuentas al día sin representar un gasto extra. Además, la institución prendaria garantizó que todos los pagos realizados a través de esta cadena comercial se verán reflejados en el sistema al momento.

Mantener los pagos actualizados, ya sea de refrendos o del desempeño total, es el paso principal para proteger los artículos empeñados. La administración ha reiterado que las prendas no serán comercializadas y permanecen seguras dentro de las bóvedas de alta seguridad de cada sucursal.

Una vez que el conflicto laboral entre el sindicato y el patronato se resuelva, se activará el protocolo de devolución. Los clientes que hayan liquidado su deuda durante este periodo de huelga tendrán garantizada la entrega de sus bienes en las mismas condiciones que los dejaron.

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Documentos obligatorios para recuperar tus artículos

El trámite para recoger las pertenencias será estrictamente presencial y requerirá la validación de identidad del titular del contrato. Los usuarios deberán acudir a la sucursal de origen una vez que se anuncie oficialmente la reapertura de las instalaciones en todo el país.

El primer requisito indispensable en ventanilla será presentar el comprobante de pago que avale la liquidación total del préstamo. Este recibo es la prueba documental de que el pignorante cumplió con sus obligaciones financieras utilizando los canales alternos habilitados durante la suspensión de labores.

Adicionalmente, los asesores solicitarán el número de contrato original o la boleta de empeño entregada al inicio de la operación. Este documento es clave para que el personal de la institución pueda localizar rápidamente el artículo dentro del inventario resguardado en las bóvedas de seguridad.

Finalmente, será obligatorio mostrar una identificación oficial vigente para concretar la entrega del patrimonio. Sin la presentación conjunta de estos tres elementos, el personal no estará autorizado para liberar las prendas, por lo que se recomienda a los usuarios preparar su documentación con anticipación.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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