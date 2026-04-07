Paro nacional de transportistas: ¿Qué estados tienen bloqueos hoy 7 de abril?

El paro nacional indefinido convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), con el objetivo de exigir a las autoridades mejores condiciones para sus labores, continúa este martes 7 de abril, aunque con menor participación. Ante esta situación, aquí te comentamos cuáles son los estados afectados durante esta jornada.

Según reportes, la movilización afectó el día de ayer a al menos una docena de entidades, siendo Chihuahua, Zacatecas, Ciudad de México y Morelos los primeros puntos de manifestación. Posteriormente, estas se extendieron a Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán.

Sin embargo, a diferencia de otras protestas, en esta ocasión las afectaciones no fueron generalizadas. La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, señaló ayer una baja participación en el paro nacional.

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Más tarde, la dependencia informó la reducción de los bloqueos carreteros a la mitad, destacando la intervención institucional y los mecanismos de diálogo implementados por el Gobierno de México. De este modo, para las 18:00 horas de ayer solo permanecían cinco bloqueos carreteros de los once reportados por la Segob.

¿En qué estados hay bloqueos este martes 7 de abril?

Esta mañana, la Guardia Nacional de Carreteras, así como Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), continuaron reportando cierres carreteros por la presencia de manifestantes; sin embargo, con el transcurso de las horas, algunas vías han sido liberadas. El día de hoy, Tlaxcala, Michoacán y Sinaloa se encuentran en la lista de estados donde se han registrado afectaciones.

Hace unos momentos, Capufe informó que manifestantes se retiraron de la autopista Tehuacán–Oaxaca, a la altura de la plaza de cobro Huitzo, por lo que ya opera de forma normal en ambos sentidos.

También se reportó el retiro de manifestantes en vías de Tlaxcala. Por otro lado, de acuerdo con información reciente de la Guardia Nacional de Carreteras, en Michoacán continúa el cierre a la circulación cerca del km 134+300, en la carretera Maravatío–Contepec.

Para conocer cuáles son las carreteras afectadas en tiempo real, puedes seguir la cobertura de EL INFORMADOR a través del siguiente enlace: EN VIVO | Bloqueos y cierres en carreteras de México HOY | Últimas noticias .

También puedes mantenerte al tanto de las afectaciones a través de medios oficiales:

Cuenta de X de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE): https://x.com/CAPUFE

Cuenta de X de la Guardia Nacional de Carreteras, donde se brinda información sobre las condiciones de vialidad en carreteras federales: https://x.com/GN_Carreteras

Cuenta de Facebook de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)

¿Cuáles son los motivos del paro nacional de transportistas y agricultores?

Entre las peticiones se encuentra mejorar la seguridad en las carreteras mediante la presencia de la Guardia Nacional, para hacer frente al incremento de los asaltos y las desapariciones de trabajadores del sector.

Además, los agricultores denuncian el abandono del sector y señalan deficiencias estructurales en la política pública, entre ellas retrasos en los pagos, ineficacia en los precios de garantía, dificultades en la comercialización de granos y falta de apoyos suficientes para sostener la producción.

Con información de EFE y SUN

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MB

