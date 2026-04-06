Después de haber alcanzado los 17.90 por unidad el día de ayer por la tarde, el tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos ha descendido hasta los 17.7613 al corte de las 7:30 horas de este lunes 4 de abril. Además, la tendencia sigue siendo a la baja.

El pasado viernes 3 de abril, en una jornada en donde no hubo operaciones bancarias presenciales en México debido a que el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo consideró un día inhábil por las festividades de Semana Santa, el mercado financiero reportó que el tipo de cambio se ubicaba en los 17.85 pesos por dólar; cerca de esa franja de los 18 a la que se acercó durante el fin de semana.

Este par de cotizaciones se enmarca tras una semana en que el dólar ha mostrado un comportamiento mixto, pero con tendencia estable. La cotización ha variado en el rango de los 17.70 hasta los 18 pesos con ajustes leves tanto al alza como a la baja. El comportamiento de estas cifras refleja un mercado con pocos movimientos abruptos, luego de que se cumpliera un mes del inicio de la guerra que Estados Unidos e Israel sostienen en contra de Irán.

Dicha noticia afectó el mercado global y tuvo un efecto especial para el tipo de cambio de dólar a pesos. Al inicio de marzo, a unos días de iniciadas las hostilidades, la moneda mexicana manejó una depreciación diaria de 3.2%, llegando a niveles no vistos desde enero de este mismo año. Por su parte, el dólar estadounidense se revalorizó como activo refugio.

Sin embargo, en la última semana, el tipo de cambio ha mostrado estabilidad y esta mañana la cotización muestra una tendencia a la baja.

ESPECIAL / BLOOMBERG

Tipo de cambio en el DOF

El tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos establecido por la Secretaría de Gobernación a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 17.811700 para este 6 de abril, lunes de Pascua.

Esta es la cotización del tipo de cambio en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.50 Banorte 16.60 18.20 BBVA 17.28 18.41 Banamex 17.31 18.31 Scotiabank 15.80 19.40

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y es afectada por los acontecimientos mundiales.

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OB