La huelga en el Nacional Monte de Piedad seguirá por tiempo indefinido luego de que fracasara una nueva mesa de negociación. La ausencia de representantes del Patronato mantiene cerradas las sucursales y prolonga la afectación para miles de usuarios que dependen del servicio de empeño en todo México.

El conflicto laboral que mantiene suspendidas las operaciones del Nacional Monte de Piedad en distintas entidades del país continúa sin una solución inmediata. La reunión de conciliación programada en el Juzgado del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos no pudo llevarse a cabo debido a que los representantes del Patronato no asistieron, según denunció el Sindicato de Trabajadores de la institución.

La falta de acuerdos prolonga la huelga y mantiene las banderas rojinegras colocadas en las sucursales, mientras trabajadores y usuarios siguen enfrentando las consecuencias del paro.

¿Por qué no avanzó la negociación?

De acuerdo con Guillermo Durán Ramón, secretario general de la Sección 4 del Sindicato de Trabajadores en Aguascalientes, la representación sindical acudió a la reunión convocada por las autoridades laborales con la intención de dialogar. Sin embargo, aseguró que los representantes del Patronato no se presentaron a la mesa de negociación, lo que impidió cualquier avance en el proceso conciliatorio.

El dirigente explicó que, además del sindicato, también participó la Secretaría del Trabajo como instancia mediadora para intentar acercar a ambas partes.

"Sabemos que nuestro Comité estuvo presente, pero no asistió el Patronato. Al cometer este desacato al Tribunal Federal, se les hará un apercibimiento legal", señaló Durán Ramón.

Para los trabajadores, esta ausencia representa una falta de voluntad para resolver un conflicto que ya se extiende a nivel nacional.

Sindicato acusa falta de voluntad del Patronato

El secretario sindical afirmó que la decisión de no acudir a la audiencia es interpretada por los empleados como una señal de cerrazón por parte de la administración del Nacional Monte de Piedad. Según explicó, esta postura impide construir acuerdos que permitan poner fin a una huelga que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios que utilizan el servicio de empeño para atender necesidades económicas urgentes.

El dirigente insistió en que el sindicato mantiene disposición para negociar siempre que exista apertura por parte de la institución.

¿Qué exigen los trabajadores?

Durán Ramón aclaró que el movimiento sindical no busca únicamente un incremento salarial. Explicó que una de las principales demandas consiste en garantizar el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y evitar modificaciones que, según los trabajadores, afectarían sus derechos laborales.

Entre las solicitudes del sindicato también se encuentran la protección contra el recorte de plazas y cambios arbitrarios en los escalafones utilizados para los ascensos. Además, los trabajadores exigen el pago inmediato de diversos conceptos que aseguran permanecen pendientes.

Las demandas incluyen:

Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Protección contra recortes de plazas laborales.

Evitar cambios arbitrarios en los escalafones de ascenso.

Incremento salarial.

Pago de salarios caídos.

Entrega de comisiones pendientes.

Pago del fondo de ahorro.

Liquidación de aguinaldos pendientes.

El dirigente reiteró que el objetivo del movimiento es preservar las condiciones laborales que actualmente protege el contrato colectivo.

Aguascalientes mantiene las sucursales cerradas

En el caso de Aguascalientes, el dirigente sindical informó que 23 trabajadores sindicalizados permanecen en resguardo de las sucursales que continúan cerradas como parte del movimiento de huelga. Los empleados mantienen presencia en las instalaciones mientras esperan que el conflicto pueda resolverse mediante el diálogo entre ambas partes. El sindicato sostiene que la protesta continuará hasta que exista una propuesta que responda a las demandas laborales planteadas.

Miles de usuarios siguen afectados

Más allá del impacto para los trabajadores, el conflicto también repercute en miles de personas que utilizan los servicios del Nacional Monte de Piedad. Durán Ramón lamentó que la falta de acuerdos impida que los usuarios puedan realizar operaciones de empeño o recuperación de prendas, servicios que muchas familias utilizan para obtener recursos económicos ante situaciones de emergencia.

"Es mucha la afectación tanto para los trabajadores como para los miles de usuarios; nosotros seguimos firmes", expresó.

La prolongación del paro mantiene suspendidas las operaciones en diversas sucursales del país mientras continúa la disputa laboral.

Tras el fracaso de la reunión más reciente, el Juzgado del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos fijó una nueva audiencia para el 15 de mayo. El sindicato espera que en esa fecha los representantes del Patronato sí acudan a la convocatoria para iniciar un diálogo conciliatorio que permita acercar posiciones.

Los trabajadores consideran que únicamente mediante la negociación será posible alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga y permita la reapertura de las sucursales.

Mientras no exista un acercamiento entre el Patronato y el Sindicato de Trabajadores, la huelga en el Nacional Monte de Piedad seguirá afectando tanto a empleados como a miles de usuarios en todo el país. La próxima audiencia convocada por el Juzgado del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos será un nuevo intento por destrabar un conflicto laboral que, por ahora, permanece sin una solución definitiva.

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