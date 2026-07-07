Nacional Monte de Piedad: estas son las condiciones para pagar en Oxxo

La huelga en Nacional Monte de Piedad cumplió ocho meses el pasado 1 de junio sin que las negociaciones entre los trabajadores y el patronato muestren una vía de solución clara. En tanto, los clientes siguen lidiando con tener que usar canales alternos para realizar sus pagos y no tienen certeza de cuándo podrán recuperar sus bienes.

Para aminorar el malestar y dar facilidades en el proceso de pagos, la institución emitió la semana pasada un mensaje para reiterar que el pago en tiendas Oxxo ha dejado de cobrar comisiones y el abono se refleja inmediatamente en el saldo de los clientes. Esta disposición, sin embargo, tiene algunos requisitos que conviene tener en cuenta.

¿Cómo hacer los pagos al Monte de Piedad en Oxxo?

Indicar al cajero que desea efectuar un pago mediante el servicio de Monte de Piedad.

Presentar el número de contrato o la referencia asignada en Mi Monte App o Mi Monte Web.

El pago únicamente puede realizarse en efectivo.

El monto mínimo por operación es de 50 pesos y el máximo de 10 mil pesos.

El horario para realizar pagos es de lunes a domingo, de las 7:00 a 21:00 horas.

La comisión por pagar en tiendas Oxxo será condonada.

Los pagos realizados en Oxxo se reflejan de forma inmediata.

El pago de boeltas del Monte de Piedad en tiendas Oxxo ha dejado de cobrar comisiones y el abono se refleja inmediatamente en el saldo de los clientes. EL INFORMADOR/Archivo

Otras medidas tomadas por el Nacional Monte de Piedad en apoyo a sus clientes

Eliminación de la comisión por resguardo

Mientras dure la huelga, el Monte de Piedad no cobrará por mantener resguardadas las prendas.

Extensión de fechas de comercialización

Respecto a los pagos de quienes aún mantienen adeudos, el Monte de Piedad extendió las fechas de comercialización para los contratos vigentes a partir del 25 de septiembre; es decir, las fechas límite de pago y de pase a almoneda fueron recorridas.

Por ejemplo, los artículos cuya fecha de comercialización original era el 26 de mayo cuentan con una prórroga: la fecha límite de pago pasó al 17 de octubre y la nueva fecha de comercialización quedó fijada para el 19 de octubre.

Sin embargo, acogerse a esta ampliación de plazo no significa que el cliente deje de pagar intereses diarios; únicamente se otorga más tiempo para cubrir el adeudo antes de que la prenda sea puesta en remate.

El calendario completo puede consultarse en el sitio oficial de la institución.

Opciones de pago pese al cierre de sucursales

Para evitar la acumulación de intereses moratorios, la institución ha digitalizado y diversificado sus canales de recaudación. Los usuarios pueden realizar sus abonos a través de:

La aplicación móvil Monte App y el sitio web oficial.

La plataforma BancaNet de Banamex.

Transferencias electrónicas (SPEI).

Pagos en sucursales de Oxxo y Banamex.

Para más detalles, puede consultarse la página de información de pagos.

Asimismo, se ha suspendido el cobro de comisiones en los pagos realizados en Banamex.

¿Qué ha pasado con la huelga en el Monte de Piedad?

El 18 de junio, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros (SNETNMPEPPYSF), obtuvo un fallo favorable en un juicio relacionado con el conflicto laboral.

El líder sindical, Arturo Zayún González, informó que una jueza resolvió mantener las prestaciones sociales contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, cuya eliminación pretendía el patronato desde el año pasado. La institución sostenía que esos beneficios habían dejado de ser financieramente sostenibles y que era necesario modificar el contrato para garantizar su viabilidad.

La jueza laboral rechazó esa pretensión y mantuvo vigente el Contrato Colectivo de Trabajo, al no encontrar elementos suficientes para justificar la eliminación de las prestaciones pactadas con los trabajadores.

Por otra parte, en un procedimiento distinto, aún no existe una resolución definitiva sobre la legalidad de la huelga.

El 20 de febrero de 2026, la autoridad judicial declaró inexistente el movimiento al determinar que el sindicato no cumplió con los requisitos establecidos en sus propios estatutos. No obstante, la representación sindical interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, el cual solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción para resolver el caso.

La SCJN aún no ha decidido si atraerá el asunto o lo dejará en manos del Tribunal Colegiado.

Si se confirma la resolución que declaró inexistente la huelga, las actividades en el Nacional Monte de Piedad se reanudarían de inmediato. En caso contrario, el movimiento continuaría.

Desde mayo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ofreció a mediar mediante una propuesta que sería sometida a votación de los trabajadores. Aunque el sindicato rechazó inicialmente esa alternativa al considerar que implicaba modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, Arturo Zayún señaló en declaraciones recientes que esperan una nueva convocatoria de la STPS o del patronato para reanudar las negociaciones.