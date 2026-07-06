Estas son las razones por las que la huelga continúa en Nacional Monte de Piedad

El panorama de Nacional Monte de Piedad se mantiene en un punto de alta tensión laboral en este mes de julio de 2026. Las banderas rojinegras siguen colocadas en los accesos principales de la institución, imposibilitando la atención presencial regular a los millones de usuarios que buscan saldar sus cuentas pendientes.

De acuerdo con el secretario general del sindicato, Arturo Zayún González, la huelga generalizada en el Nacional Monte de Piedad se prolonga debido a la falta de un consenso definitivo entre la administración central y el gremio de trabajadores . El desacuerdo principal radica en las modificaciones propuestas al contrato colectivo de trabajo en materia de prestaciones económicas.

El Sindicato Nacional de Empleados del Nacional Monte de Piedad ha manifestado de forma enérgica que no cederá ante los intentos de reestructuración operativa que pretendan reducir las plazas laborales vigentes. Por su parte, la junta directiva argumenta que los ajustes son estrictamente necesarios para modernizar la operación de la institución prendaria frente a la competencia de las casas de empeño particulares de origen extranjero.

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Los puntos de quiebre financiero: las razones por las que la huelga continúa

¿Cuáles son los factores específicos que impiden que los mediadores de la Secretaría del Trabajo logren destrabar las negociaciones salariales en la capital del país? Los reportes recabados del sector laboral apuntan a que el debate principal se ha centrado en los incrementos salariales de emergencia y el esquema de jubilaciones para el personal operativo de ventanilla.

“No hemos encontrado el punto de acuerdo que dé solución a todos y cada uno de los planteamientos que el sindicato ha presentado para restablecer los derechos de los trabajadores”, explicó Zayún González.

Las cláusulas que mantienen el paro técnico establecen que el personal sindicalizado rechaza la propuesta patronal de flexibilizar los horarios y suprimir el pago de ciertos bonos anuales por productividad prendaria . El conflicto se ha tornado sumamente complejo debido a que ambas partes se mantienen firmes en sus posturas financieras básicas, lo que dilata la firma de un convenio definitivo de reactivación.

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Adicionalmente, el proceso de modernización tecnológica que la empresa busca implementar en sus sucursales ha generado un profundo recelo entre los empleados de mayor antigüedad. Los trabajadores consideran que la digitalización masiva de los avalúos sustituirá la labor técnica del personal humano, disminuyendo la calidad del servicio tradicional que se brinda en los mostradores.

“Vamos bien. Hemos dialogado con respeto y seguimos buscando un acuerdo que garantice el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo y que también dé viabilidad a la institución para beneficio de todos”, concluyó el secretario.

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Tips rápidos y medidas para proteger tus artículos empeñados durante la huelga

Realiza tus pagos en línea: Utiliza la banca móvil o el portal oficial de internet de la institución para efectuar los refrendos puntuales; esto congelará los intereses y protegerá legalmente la propiedad de tu prenda.

Utiliza la banca móvil o el portal oficial de internet de la institución para efectuar los refrendos puntuales; esto congelará los intereses y protegerá legalmente la propiedad de tu prenda. Conserva tus boletas de empeño: Resguarda el documento original impreso en un lugar seguro; este papel es tu único comprobante legal para reclamar la joya o artículo una vez que abran las oficinas.

Resguarda el documento original impreso en un lugar seguro; este papel es tu único comprobante legal para reclamar la joya o artículo una vez que abran las oficinas. Monitorea los comunicados institucionales: Revisa de forma constante las redes sociales verificadas de la empresa para conocer los acuerdos de última hora y el calendario de apertura por zonas.

Revisa de forma constante las redes sociales verificadas de la empresa para conocer los acuerdos de última hora y el calendario de apertura por zonas. Evita intermediarios o coyotes: No entregues dinero ni tus boletas de empeño a personas que prometan sacar tus artículos por vías alternas fuera de las sucursales; se trata de fraudes comunes.

No entregues dinero ni tus boletas de empeño a personas que prometan sacar tus artículos por vías alternas fuera de las sucursales; se trata de fraudes comunes. Calcula los plazos de gracia: Ponte en contacto con las líneas de atención telefónica autorizadas para verificar si el periodo de cobro de tu contrato ha sido extendido de manera automática debido al paro laboral.

JM