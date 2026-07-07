La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha emitido este martes 7 de julio una alerta ante el pronóstico de precipitaciones de alta intensidad que afectarán a gran parte del territorio nacional. El organismo advirtió sobre la formación de condiciones meteorológicas adversas que podrían derivar en riesgos para la población, especialmente en el sur del país.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas, tales como evitar arrojar basura en la vía pública y mantener las coladeras libres de obstrucciones para prevenir inundaciones en zonas urbanas.

Estados bajo alerta por lluvias intensas

Según la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el temporal de lluvias tendrá distintos niveles de afectación según la región:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : La alerta principal se centra en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco , donde se esperan los mayores acumulados de agua.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Se pronostican condiciones severas para Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero .

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Se prevén precipitaciones moderadas a fuertes en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo .

Medidas de seguridad y recomendaciones de Protección Civil

Ante este panorama, la CNPC ha emitido una serie de recomendaciones para mitigar los riesgos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos:

Evitar zonas de riesgo: Queda estrictamente prohibido transitar por calles o avenidas anegadas. Se exhorta a la población a no intentar cruzar ríos, arroyos o vados, ya sea caminando o a bordo de vehículos, debido a la fuerza de las corrientes.

Precaución en zonas costeras: Se recomienda a los turistas y residentes en áreas cercanas al mar mantenerse alejados de playas, malecones y rompeolas. Asimismo, se solicita suspender toda actividad recreativa en el mar hasta que las autoridades indiquen que las condiciones son seguras.

Seguimiento oficial: La población debe mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de Protección Civil y seguir puntualmente las indicaciones de las unidades de emergencia estatales y municipales.

Las autoridades reiteran que la prevención es fundamental para salvaguardar la integridad física durante esta temporada de lluvias.

Con información de SUN

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