Nacional Monte de Piedad extiende fecha para la venta de prendas empeñadas

Miles de personas con objetos empeñados en Nacional Monte de Piedad recibieron una señal de alivio: la institución anunció que suspenderá la venta de prendas y extenderá fechas clave debido a la huelga. Si tienes un contrato activo, esto impacta directamente en tu patrimonio.

Monte de Piedad extiende plazos por huelga

Ante las dudas generadas entre sus clientes por la huelga que afecta operaciones en sucursales, Nacional Monte de Piedad informó nuevas medidas para dar certeza sobre el estado de las pertenencias empeñadas.

La institución detalló que extenderá las fechas de comercialización de artículos desde el 25 de septiembre de 2025 en adelante, con el objetivo de evitar que las prendas entren a venta mientras los usuarios no pueden acudir con normalidad a realizar trámites.

Esto significa que los objetos dejados en garantía no serán vendidos de forma prematura por la situación actual.

Suspensión total de venta de prendas empeñadas

La medida más relevante anunciada por el Monte de Piedad es la suspensión temporal de la comercialización de prendas. De acuerdo con la institución, ningún artículo saldrá a la venta mientras las sucursales no operen de manera regular. Esto busca proteger a los llamados pignorantes, es decir, las personas que dejaron bienes en empeño a cambio de un préstamo.

Con esta decisión, quienes no han podido acudir a refrendar, desempeñar o regularizar su contrato tendrán una ventana adicional para recuperar sus pertenencias.

¿Dónde aplica la medida?

El anuncio corresponde a la operación de Nacional Monte de Piedad y sus sucursales físicas en México, donde la huelga ha generado afectaciones en la atención presencial. Aunque no se especificó una lista puntual de oficinas, la institución señaló que la reactivación normal del servicio será el punto de partida para comunicar nuevas fechas y plazos a los usuarios.

EL INFORMADOR/A. Navarro

Intereses seguirán corriendo de forma diaria

Uno de los puntos que más dudas genera entre los clientes es el costo del financiamiento durante este periodo. El organismo precisó que, durante los días adicionales otorgados, los intereses se generarán diariamente conforme a la tasa del producto contratado. Esto quiere decir que el contrato continúa vigente bajo las condiciones pactadas originalmente, aunque con una ampliación en las fechas relacionadas con la comercialización.

Cómo proteger tu prenda sin ir a sucursal

Para evitar atrasos y mantener activo el contrato, Monte de Piedad recordó que existen alternativas sin necesidad de acudir a ventanilla. Los clientes pueden realizar pagos de refrendo mediante la página oficial de la institución o en establecimientos autorizados, como:

Tiendas de conveniencia

Bancos participantes

Canales digitales oficiales

Con ello, el usuario puede conservar vigente su préstamo prendario y evitar complicaciones posteriores.

Nueva fecha para recuperar artículos. La institución explicó que, una vez restablecido el servicio en sucursales, informará oportunamente los nuevos plazos para que los clientes puedan acudir por sus pertenencias.

Esto será clave para quienes esperan realizar el desempeño, es decir, liquidar el préstamo y recuperar el objeto empeñado.

Seguridad garantizada para las prendas

CANVA

Otro de los mensajes centrales del comunicado fue la tranquilidad sobre el resguardo físico de los artículos.

Nacional Monte de Piedad aseguró que todas las prendas permanecen bajo protocolos de máxima seguridad y que no presentan afectaciones derivadas de la pausa operativa. Para muchas familias mexicanas, esto es relevante porque los objetos empeñados suelen incluir joyería, electrónicos, relojes, herramientas o piezas con valor sentimental.

Puntos clave si tienes una prenda empeñada

Si eres cliente del Monte de Piedad, esto es lo más importante que debes saber hoy:

No se venderán prendas mientras no operen normalmente las sucursales.

Se extienden fechas de comercialización desde el 25 de septiembre de 2025.

Puedes hacer pagos en línea o en establecimientos autorizados.

Los intereses continúan generándose según tu contrato.

Tus artículos permanecen en resguardo seguro.

Habrá nuevas fechas oficiales cuando se normalice el servicio.

En México, el empeño funciona como una herramienta financiera inmediata para miles de personas que necesitan liquidez sin acudir a la banca tradicional. Por eso, cualquier pausa operativa en una institución como Nacional Monte de Piedad genera preocupación sobre la posible pérdida de bienes. Con este anuncio, la institución busca reducir incertidumbre y evitar que la huelga se traduzca en afectaciones patrimoniales para sus clientes.

Lo recomendable es revisar tu contrato vigente, confirmar fechas, mantenerte atento a los canales oficiales de Monte de Piedad y utilizar pagos digitales si necesitas refrendar. Mientras tanto, la venta de prendas queda detenida, una decisión que da margen a miles de usuarios en espera de una solución definitiva.

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