Viernes, 17 de Abril 2026

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Vivienda Bienestar abrirá registro en Edomex, esto es lo que debes saber

Este programa social es impulsado por el Gobierno de México y gestionado por la Conavi

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

La iniciativa busca asegurar en derecho a una vivienda digna para personas marginadas. SUN / ARCHIVO

La iniciativa busca asegurar en derecho a una vivienda digna para personas marginadas. SUN / ARCHIVO

Recientemente, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), anunció que abrirá registro para el programa Vivienda para el Bienestar en el El Estado de México, durante este 2026, lo que significa que los ciudadanos tendrán la posibilidad de adquirir una vivienda a un precio accesible.

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una estrategia impulsada por el Gobierno de México y gestionada por la Conavi, la cual busca asegurar en derecho a una vivienda digna para personas de bajos recursos o en situaciones de rezago social. 

El Programa emite convocatorias cada cierto tiempo en diferentes zonas de marginación, las cuales son difundidas mediante las redes sociales institucionales o a través de portales oficiales. 

Se invita a las personas interesadas a que estén atentas a las fechas, sedes y requisitos, pues este proceso es completamente presencial. Por ello, a continuación te damos los detalles sobre los municipios del Edomex en los que se harán los registros.

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Estos son los municipios del Edomex donde se abrirá registro

Desde que inició el Programa de Vivienda para el Bienestar, se han desarrollado 96 viviendas en la zona urbana de Teotihuacán. De acuerdo con Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi, el 20 % de estas 96 viviendas, las cuales se ubicarán en la Privada Quetzalcóatl en Teotihuacán, serán designadas para jóvenes estudiantes o trabajadores.

El registro en este municipio será el primero dentro del Estado de México, ya que se planea construir 100 mil 246 viviendas en todo el estado, así que se insta a los ciudadanos a mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Así puedes registrarte

Para los interesados en inscribirse a este programa en el municipio de Teotihuacán, en el Estado de México, es necesario que realicen los siguientes pasos:

  • Hacer el pre-registro en línea en el siguiente enlace: https://integral.conavi.gob.mx/Levantamiento/PVB
  • Agregar los datos personales (nombre y fecha de nacimiento, CURP, correo electrónico, etc).
  • Mantenerse atentos a las convocatorias de Vivienda Bienestar para hacer el registro presencial.

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Asimismo, los interesados deben presentar los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
  • CURP
  • Acta de nacimiento
  • Certificado de no propiedad
  • Comprobante de ingresos
  • Acta de matrimonio, de divorcio o de no matrimonio
  • En caso de discapacidad, presentar una constancia médica emitida por una institución pública

Próximamente anunciarán otros municipios del Edomex en los que se llevará a cabo esta iniciativa, y beneficiará a cientos de habitantes en situación vulnerable.

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