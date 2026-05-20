El día de ayer, a través de un en vivo, Wendy Guevara habría reaccionado a la noticia en la que se le informó que Paola Suárez tuvo un fuerte percance vial por la noche en León. De acuerdo con La Tía Sandra, el incidente se habría presentado sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos del de León, en la zona de los Héroes de León.

Mientras Wendy atendía uno de sus cotidianos en vivos, confesó que debía colgar porque algo medio turbio había sucedido. En ese sentido les confesó a sus seguidores que no podía hablar de ello hasta que la persona en cuestión hablase por su cuenta. Estas fueron las palabras de Wendy en el momento:

"Ay, hermanas, es que pasó algo medio turbio y este muchacho por eso me está hablando. Sí tengo que colgar; pasó algo medio turbio, o sea, raro. Y él me mandó una foto y dije: 'Ay, sí es' Entonces es de algo acerca de, no es nada mío, pero ay, está raro (…) Sí, es algo que tengo que atender (…) Pues algo, hermana, no lo puedo platicar yo creo porque como hasta que platique la persona, pero no es nada de mí".

¿Cómo se encuentra Paola Suárez?

Esta mañana, la propia fuente mencionada recuperó unas declaraciones de Alexa Kongoro, amiga de Paola Suárez, quien habría confirmado el accidente y dado detalles acerca de la salud de la influencer tras el impacto.

"Yo sé que está bien, me consta que está bien. Ya está en un lugar seguro. Ya está bien mi hermana" aseguró la amiga cercana a Paola luego de haber vivido un accidente vehicular alrededor de las 20:30 horas, cuando su camioneta Lincoln color rojo en la que viajaba terminó impactándose contra la parte trasera de un camión repartidor de mercancía. Sin embargo, al igual que Wendy, Alexa habría insistido en no dar más detalles hasta que la propia Paola Suárez exprese su testimonio, el cual podría llegar en un par de días.

Tras el golpe, la camioneta habría quedado severamente dañada de la parte frontal y con las bolsas de aire activadas por el golpe. De acuerdo con La Tía Sandra, de manera extraoficial se habla de que el accidente habría ocurrido tras una discusión con un hombre debido a problemas o desacuerdos personales. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada al momento.

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OB