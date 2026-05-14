Tras 7 meses de huelga en las 302 sucursales que el Nacional Monte de Piedad tiene en el país, el paro laboral podría prolongarse un año más en caso de que el sindicato decida llevar el conflicto por la vía judicial hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El vocero del Nacional Monte de Piedad, Aldo Torres, ya habló sobre esta posibilidad. Si el sindicato opta por recurrir a la SCJN, la resolución de la entidad se limitaría a determinar la existencia legal de la huelga, la cual se ha puesto en duda por un juez. De acuerdo con la empresa, esta resolución no abordaría el fondo del conflicto y nada asegura que pueda devenir en la resolución del mismo. Por lo que sería una vía de prolongación, en caso de que se tome la decisión.

¿Por qué el sindicato recurriría a la SCJN?

La huelga había sido considerada existente por una juez, pero tanto la empresa como el sindicato solicitaron la revisión del caso ante un juez federal y este resolvió que el sindicato había incurrido en prácticas irregulares para el estallamiento del paro laboral, el cual ya cumple más de medio año de duración. Esto quiere decir que las acciones de paro fueron tildadas de fuera del marco de legalidad.

Ante ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) elaboró un dictamen con una propuesta de solución del conflicto, la cual está a expensas de ser sometida a votación por parte de la base trabajadora, de acuerdo con información del propio vocero del Nacional Monte de Piedad. Esta votación involucra a cerca de mil ochocientos trabajadores sindicalizados que son parte de la empresa; cabe destacar que, durante la duración del conflicto laboral, ninguno de ellos ha recibido un pago durante este periodo, ni lo hará en caso de que se prolongue.

¿Qué demanda el sindicato del Nacional Monte de Piedad?

El sindicato demanda la reposición de plazas y puestos laborales sometidos a concursos, así como preservar prestaciones, seguro médico privado y respeto a derechos de antigüedad y jubilación, además del rechazo a la asignación de cargos a personas de confianza, las cuales podrían estar en detrimento de los derechos sindicales.

En esta semana, el Nacional Monte de Piedad celebró la apertura del sindicato para revisar la propuesta planteada por la STPS, aunque aún no se ha establecido una fecha de votación y de respuesta respecto a los resultados. En ese sentido, la institución asegura a todos sus colaboradores, que seguirán impulsando todas las vías para poner fin, lo más pronto posible, a la huelga, tras varios meses de haberse iniciado.

Mientras tanto, el Nacional Monte de Piedad asegura que las prendas empeñadas se encuentran seguras y serán retornadas a sus dueños en los casos en los que así aplique, una vez que sea resuelto el conflicto laboral.

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OB